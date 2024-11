Vicky González debuta en la literatura con un retrato de las grandes ciudades lleno de humor

Vicky González migró a Barcelona hace siete años, dejando atrás su natal Monterrey. Y aunque a lo largo de su vida se ha desempeñado como diseñadora gráfica, fue allá que encontró un lugar para desarrollar su otra pasión como narradora, al participar asiduamente en “laboratorios de escritura”, donde conoció al escritor mexicano Juan Pablo Villalobos, con quien trabajó sus textos desde entonces.

Este 2024 Vicky debuta en el mundo literario con el libro de cuentos “Algunas de estas cosas son ciertas”, bajo el sello de Editorial Almadía, que, según relata la autora, la contactó tras leer un relato corto publicado en una revista electrónica.

Ella afirma que jamás había pensado en escribir un libro, pero tras el llamado revisó sus textos, con ayuda de su tallerista y encontró que había en todos ellos algunos puntos en común, entre ellos el humor negro y la crítica a ciertos comportamientos de la vida en grandes ciudades contemporáneas.

“Escribir ha sido una manera de divertirme, expresando mi punto de vista sobre aquello que me molesta en general de la sociedad de Monterrey, sin que con esto diga que todos allá son así. Uso bastante el humor, pero yo no me daba cuenta de que lo hacía. Me cuesta ser seria y muy formal, pero también porque creo que el humor puede ser un mecanismo de defensa ante lo horrible”, comenta Vicky González, en entrevista con El Sol de México.

Su libro se compone de 20 relatos en los que con un lenguaje cotidiano, relata historias que pueden suceder en Monterrey o Barcelona, se pueden leer historias de infidelidades, acosos, impotencias y rebeldías, principalmente experimentadas por mujeres. Todos envueltos por un agudo sentido del humor.

“Me interesa mucho la experiencia de ser mujer y lo que se espera de cierta feminidad. Es algo con lo que luché durante toda mi vida. Como yo tuve tres hermanos mayores, nunca fui muy femenina, particularmente. Creo que estas expectativas crean grandes inseguridades, no sólo a mujeres sino también a los hombres, aunque, yo escribo desde mi trinchera”, explica.

“A mí me tocó una sociedad sumamente machista, misógina y homofóbica, en la que muchos fingían ser de clases sociales a las que no pertenecían, es algo que, aunque tal vez no lo vivía con mis círculos sociales más cercanos estaba siempre presente y terminas por nadar en ello”, puntualiza.

La autora, menciona que varios de los personajes de sus cuentos cumplen venganzas que ella, en su vida jamás se atrevería a cometer, aunque, afirma que tal vez le habría gustado hacerlo. “Creo que la literatura puede ser un espacio para el desfogue. La ficción nos permite hacer en la imaginación aquello que de otra manera jamás haríamos, yo que soy tan rutinaria”, agrega entre risas.

Actualmente Vicky —quien reconoce entre sus autores favoritos a Roberto Bolaño y a Jorge Ibargüengoitia, este último por su gran humor— se encuentra en la escritura de su primera novela, la cual cuenta con la supervisión del mismo Juan Pablo Villalobos.