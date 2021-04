A cocinar canciones

Gabriela Ruiz Lugo es originaria de Comalcalco, Tabasco. Estudió gastronomía en la Escuela Culinaria del Sureste (ECS), en Mérida, Yucatán.

Sus primeros pasos los dio en Gourmet MX, un proyecto que ofrecía banquetes y después se convirtió en un restaurante insignia de la zona sureste del país.

En 2019 fue nombrada por la Guía México Gastronómico como la mejor chef del país, además es una extraordinaria embajadora de su tierra llena de sabores. Hoy en día es la mente maestra detrás de los conceptos culinarios de los restaurantes Vuelve Carmela en Tabasco y Carmela y Sal en la CdMx.

En uno de sus videos la chef dice que “un loco siempre va a estar loco hasta que su idea no triunfe” y ella lo ha sabido hacer muy bien, pues además de inteligente y trabajadora es una mujer a la que apasiona lo que hace y eso cuenta mucho, sin dejar de lado su carisma y que es muy sociable.

El sabor de la inquietud

Al ser una persona de mente inquieta, al principio de la pandemia buscó la manera de comunicarse y seguir haciendo lo que más le gusta, cocinar, lanzó Siempre Carmela, un proyecto que lleva la comida de sus restaurantes a domicilio y luego apostó por los lives en redes sociales.

La chef tiene una personalidad muy ocurrente, entonces, si en una plática convencional te saca una sonrisa, imagínate en un video estando nerviosa.

Foto: cortesía, Gabriela Ruiz

“Cada vez que los medios de comunicación me decían: te molesto con videíto rápido de tu celular; yo me moría, al estar encerrada en casa, andaba en fachas y tenía que peinarme por lo menos y luego encima de eso siempre me salía mal, entonces me llevaba horas, hacer su videíto rápido”, comenta entre.

Sus primeros lives están llenos de bloopers, detalle que cautivó a muchos de sus seguidores que se le unieron para realizar recetas junto con ella, porque de esa forma y sin darse cuenta eran más entretenidos; además, no había ningún guion cuadrado detrás, era ella, el ser humano que todos querían ver.

Foto: cortesía, Gabriela Ruiz

Gaby Ruiz habla mucho de su sinestesia esa cosa que tenemos los humanos, unos más que otros, que no es más que la percepción de una misma sensación a través de distintos sentidos, por ejemplo, la relación de los colores con sabores o los sabores con sonidos como es el caso de la chef. A ella le gusta relacionar la música con los sabores.

Hace algunos años que tiene un proyecto en el que cocina canciones, escucha la melodía, la traduce, de notas musicales a sabores y crea platillos. Parece algo muy loco, pero en realidad el resultado de ese trabajo es interesante y rico.

Foto: cortesía, Gabriela Ruiz

Estas experiencias las hacía de forma presencial, pero durante la pandemia se vio en la necesidad de llevarlas a cabo de forma virtual, entonces invitaba a un artista, le enviaba a su casa todos los ingredientes y cocinaban juntos su canción a través de lives en Instagram.

Con Ximena Sariñana cocinaron un pastel de cereza para su canción Una vez más, por que dice que la voz de Ximena sabe a cerezas frescas. Entre sus invitados han estado artistas como Monsieur Periné, Los Rumberos, El David Aguilar, Marisa Mur, entre otros.

Foto: cortesía, Gabriela Ruiz

Muchos fans fueron invitados a cocinar junto con ellos a distancia, a veces los mismos artistas elegían seguidores y otras realizaban trivias, a los ganadores se les enviaban los ingredientes, y los que no tuvieron la fortuna se podían enterar por las redes sociales un día antes para comprar sus insumos y cocinar al mismo tiempo desde casa.

“Dos cosas buenas que me dejó la pandemia fueron, una, que me quitó el miedo a las cámaras y eso para mí fue increíble; y la segunda, aprendí a que además de tu trabajo, hagas algo que te guste mucho y que nazca del corazón porque al final trae buenos resultados en diferentes formas”, concluye Gabriela Ruiz.

