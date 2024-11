Enrique Patrón de Rueda celebra el aniversario de su debut en Bellas Artes con tres conciertos

Pocos directores de orquesta pueden jactarse de haber dirigido a verdaderos ídolos de la música popular mexicana de la talla de Juan Gabriel y al mismo tiempo a grandes voces de la ópera como Enrique Patrón de Rueda, quien cumple 45 años de su debut en Bellas Artes.

“Algo que pasa con la voz humana es que tiene un impacto directo en nuestra sensibilidad. Cuando la gente canta bien y lo hace en un teatro con una orquesta es imposible no emocionarse. Es increíble escuchar de lo que es capaz la voz humana”, dice en entrevista con El Sol de México el director Enrique Patrón Rueda sobre su predilección por la ópera y representaciones donde la voz tiene un papel protagónico.

“Es verdad que han sido un montón de años. Cuando me recuerdan que llevo 45 años de carrera, de pronto no lo puedo creer. Pero ha sido una vida maravillosa, en la que he cumplido todos mis deseos y hecho todo lo que he querido”, abunda en cuanto al significado de su carrera, que comenzó en la Sala Principal del recinto artístico más importante de nuestro país, donde dirigió la obra “Elíxir de amor”, de Gaetano Donizetti, al frente de la Ópera de Bellas Artes.

Fue un evento lleno de emoción y nerviosismo, pues no tuvo tiempo de ensayar con la orquesta, sin embargo, salió avante. “No podía creer lo que estaba pasando, de la adrenalina no pude ni dormir”, agrega el director, quien encuentra en la obra de Giacomo Puccini a “un padre musical”.

Tesoro cultural

Su participación en el concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes fue “casi un accidente” pues él entró en lugar del director Luis Herrera de la Fuente, quien decidió no continuar.

“A mí me tocó entrar de emergente, con mis reservas, porque no conocía bien la música de Juan Gabriel y por todas las críticas que hubo. Se alborotaron los intelectuales, algunos a favor otros en contra. Y total que le entré. Pero desde que hicimos el primer ensayo yo dije ‘esto va a ser un gran éxito, va a ser histórico’”, relata el maestro.

Tomando en cuenta esta anécdota, así como el pasado escándalo sucedido en Sinaloa por el intento de censura de la música de banda en las playas, el maestro afirma que siempre ha estado a favor de las expresiones populares y que de hecho él mismo ha dirigido orquestas junto a bandas sinaloenses.

“Creo que los músicos clásicos hemos tenido que abrirnos a todo tipo de música. Yo siempre he estado abierto a hacer de todo, con la única salvedad que esté bien construido y tenga un buen objetivo. La música popular tiene cosas maravillosas que son parte del tesoro cultural de México”, afirma.

Oportunidad e interés

Si bien, gran parte de su trayectoria la ha dedicado a la interpretación de música para ópera, Patrón afirma que, tanto en eventos en este género como en otros como el ballet y la música sinfónica, siempre ha notado un gran interés por parte del público.

“Territorialmente todo sigue muy centralizado, las cosas importantes suceden en general en la capital, pero hay muchos estados que estamos haciendo cosas”, apunta y menciona que desde la década de los 80, Mazatlán, su ciudad, ha mostrado una creciente oferta musical.

“Desafortunadamente la cultura está atenida a los cambios sexenales y los favoritismos. Creo que por eso es que no hemos podido tener una estabilidad en la vida cultural y musical del país”.

Patrón de Rueda celebrará su aniversario los días 1, 2 y 3 de noviembre en la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli, donde dirigirá a la Filarmónica de las Artes, que interpretará las misas de réquiem de Giuseppe Verdi y Wolfang Amadeus Mozart.