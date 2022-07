El Cuarteto de Nos: Por el derecho a no pronunciarse

La banda uruguaya El Cuarteto de Nos -que en realidad es un quinteto- acaba de estrenar su décimo séptimo álbum de estudio, titulado Lámina Once. Una placa que, fiel al estilo de la banda fundada en 1980, hace eco de situaciones personales y sociales en las que generalmente se puede reflejar casi cualquiera con un poco de inquietud por lo que le rodea.

En esta ocasión, por medio de canciones como “Cinturón gris”, “Fiesta en lo del Dr. Hermes”, “Frankenstein Posmo” o “Rorschach” se hace patente el malestar por lo que nos toca vivir en las sociedades contemporáneas, lo que ellos mismos definen como “las desdichas del momento actual”.

Así que nos acercamos al líder y fundador de la banda, Roberto Musso, para dilucidar su nueva serie de planteamientos, entre los que también se encuentran problemas de nuestra era como la dificultad de ser auténtico, la corrupción y la debilidad ética contemporánea.

Roberto, ¿no es un gran reto transmitir todo el desazón que vivimos actualmente sin perder la esencia pop de su música?

Sí, tal cual… Es un cóctel donde se hace difícil mezclar tantos ingredientes y que al final quede algo rico, pero creo que esa es la propuesta que a mucha gente le gusta de parte de nosotros, sobre todo cuando hablamos de las letras, que es algo en lo que yo pongo mucho trabajo y con lo que soy súper obsesivo… En cuanto al concepto pues quería abordar determinadas cuestiones que la pandemia acentuó, pero no quería escribir explícitamente de la pandemia, sólo que tuviera esa atmósfera.

Aún así, añade que también se concentró en que se tratara de buenas canciones que, se puedan disfrutar dentro de diez años, incluso sin el contexto de la pandemia.

“Creo que hay (en estas canciones) un eje que las atraviesa, como la polaridad radicalizada, la participación, la búsqueda de culpables, todo eso me pareció interesante”.

El otro eje fundamental del disco, que trastoca no sólo a varias de las canciones, sino al arte gráfico del mismo, es que está inspirado en el famoso test de Rorschach, una serie de imágenes que suelen utilizarse para detectar ciertos patrones de pensamiento, así como posibles disposiciones psicóticas de una persona.

“A mí me llamó la atención desde joven, alguna vez que me tocó hacer ese test para buscar algún trabajo. Siempre me llamó la atención que es algo proyectivo de la personalidad y que según lo que veas en esas diez láminas se te pueda clasificar con determinada patología psicológica. Ya después me di cuenta de que Rorschach era además artista plástico y se me hizo interesante como es que pudo combinar esas dos profesiones”.

El derecho a no pronunciarse

A Roberto le interesó este tema porque considera que vivimos en una época en la que se nos exige sacar conclusiones y opinar sobre todo lo que sucede, aún cuando no estemos bien informados.

“Como dice la canción ‘Frankenstein Posmo’: Saber casi nada de casi todo, porque con toda esta vorágine de información e hiperestimulación que nos llega todo el tiempo, nuestra psique no es capaz de procesarla, además de que siempre se nos está exigiendo decir de qué lado estamos”.

“De verdad, no puedo saber de todo como para sacar conclusiones tan rápidas y tan personales, con tanta información, que resulta siendo tan poca, mientras estamos perdiendo la sensibilidad por estar viendo en una misma pantalla la guerra, la muerte de jóvenes y luego un anuncio de detergente y después la vida de los pingüinos… ¡Eso es imposible de manejar!”.

En ese sentido, el líder de la banda dice más allá de elegir, también puede ser válido no estar de acuerdo con ninguna de las opciones y que de ahí le salió la idea del personaje que, enfrente de las ilustraciones del test, dice que sólo ve manchas y que está en todo su derecho de sólo ver eso.

“Me pareció que ese personaje rebelde y antisistema es también uno de los personajes más emblemáticos para nosotros”, agrega.

De cualquier manera, esto es más o menos lo que cualquier escucha regular de El Cuarteto de Nos espera de un nuevo disco de ellos: Una visión crítica y una reflexión sobre la actualidad y la vida contemporánea. Siempre ha sido así con ellos.

Experimentan con la independencia

Lámina Once contó con la producción de Eduardo Cabra (Visitante) y Héctor Castillo, con quienes la banda ya había trabajado en su disco previo, Jueves.

Grabado en plena pandemia entre Montevideo, Puerto Rico y Nueva York, destaca también que este es el primer disco de la banda que sale por su sello propio Porfiado Records, después de toda una carrera desarrollada bajo el cobijo de varias disqueras trasnacionales.

“Es un experimento, después de un montón de tiempo de trabajar con EMI Music, Warner y Sony, aunque a decir verdad no tengo ninguna queja, porque todas ellas siempre respetaron muchísimo toda la parte artística, nunca hubo ningún requerimiento comercial de su parte, pero justo en la pandemia, con esa incertidumbre y todas esas interrogantes que tuvimos, pues pensamos que nos gustaría volver a manejar nuestro propio tiempo en lugar de trabajar con los tiempos de las discográficas y toda la burocracia que tienen por tener a tantos artistas, así que ahora nos interesó tenerlo todo bajo nuestro mando y experimentar… No quiere decir que no vayamos a volver con alguna discográfica más adelante, sólo que nos parece interesante que justo en un momento en que cambió tanto el mundo pues cambiáramos nosotros también”.

"A Uruguay no lo cambio por nada"

Aunque la banda pasa buena parte fuera de su natal Montevideo, cumpliendo con las fechas de sus cada vez más extensas giras, aún residen en esta ciudad, que aunque comparte con todo Latinoamérica varios de los problemas ya mencionados, al mismo tiempo es vista desde fuera como una de las naciones más progresistas y avanzadas del subcontinente.

“Sí, bueno… Uruguay está muy bien catalogado y en una de esas no te lo cambio por nada; Montevideo es una ciudad hermosa y tranquila dentro de todo, con poca población. Aunque claro, no escapa de los problemas que tenemos, sobre todo como sociedad Latinoamericana, si bien se ha sido muchas veces que es una especie de ejemplo y por suerte sí lo es, por muchísimos avances, sobre todo en cuestiones sociales en una sociedad tranquila, con mucho respeto democrático y donde no ves ejemplos de corrupción enorme como en otros lados; el sector político todavía tiene credibilidad y se sostiene porque además aquí la votación es obligatoria, entonces el porcentaje de gente que vota siempre es mayor del 80 por ciento, como que hay unas estructuras muy fuertes aún”.

Y ya cumplieron cinco años de vender mariguana en las farmacias, sin que sucediera ninguna catástrofe.

Sí, ya es legal y creo que fuimos el primer país de Latinoamérica en hacerlo (...) creo que ha sido un paso necesario y después creo que ya se va a copiar un poco ese esquema en otros lugares.

El Cuarteto de Nos está viviendo un buen momento, en el que se encuentran listos para reencontrarse con sus seguidores de Chile, Paraguay, Colombia, Venezuela, República Dominicana y México, donde ya tienen agendadas once fechas en ciudades como Monterrey, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, León, Guadalajara, Morelia y la Ciudad de México.

