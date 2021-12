El Covid-19 obligó ver temas de salud que estaban en el olvido

El inicio de la pandemia por Covid-19, obligó a medios de comunicación voltear a ver temas de salud y científicos, que estaban olvidados y ahora deben ser considerados como una prioridad, pues además del coronavirus, la humanidad puede verse atacada por nuevas enfermedades en el futuro.

A esa conclusión llegaron periodistas durante su participación en TVMorfosis, la serie internacional de televisión que se realizó este 30 de noviembre y 1 de diciembre en Expo Guadalajara, en el marco de la Feria Internacional del Libro (FIL).

A decir de sus participantes, entre ellas Amanda Jaimes Mendoza, gerente de Televisión Regional del Oriente, en Colombia, comentó la pandemia obligó a buscar el trabajo colaborativo entre los medios de comunicación, sin importantes fronteras y ahora el reto es especializar a los periodistas.

“Para nadie es un secreto que a nuestros medios el tema científico y de salud no es lo que manejamos a diario y viene la necesidad de empezar a prepararnos, de empoderar a todo el equipo”, dijo Amanda Jaimes

Por su parte, Belén Zapata Martínez, quien por 22 meses de manera ininterrumpida estuvo a cargo de la conducción de “Coronavirus, La Pandemia”, producido por el Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, recordó cómo el proyecto que se planeó para durar dos semanas a partir del 2 de marzo del 2020, se prolongó, al igual que el control del virus en el mundo y a lo largo de ese tiempo sumaron mil 650 notas del equipo de investigación, presentadas en 643 programas y más de 500 temas diferentes, donde además participaron científicos y médicos de lunes a domingo, en colaboración con la agencia EFE y 32 televisoras y señales de televisión pública.

Sin embargo, a decir de María Laura Chang, periodista independiente, además del Covid-19 y todo lo que trajo, a los medios de comunicación les hizo falta atender otros temas, como violencia de género, infancia y enfermedades más allá de coronavirus.

“Es importante saber de la pandemia, es importante conocer lo que está pasando, todo con base científica, pero la sociedad sigue, hay otras enfermedades, veíamos personas que dejaban de ser operadas porque no había en los hospitales y dar reseña de que esto puede volver a ocurrir y no podemos dejar de lado todo lo demás que incumbe en temas de salud y toda nuestra atención no se puede ir a una sola cosa, porque vivimos en sociedad y la salud debe ser integral”.

