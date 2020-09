El Cervantino Digital tendrá una fusión de música internacional

En un solo escenario virtual, la música de Portugal, Gales, Senegal y Estados Unidos se fusionarán para presentarse en la edición 48 del Festival Internacional Cervantino Digital. Se trata del dúo Catrin Finch & Seckou Keita, de la cantante Sara Correia y el músico Seth Glier.

El dúo se presentará el 14 de octubre a las 12:00 horas en una fusión musical entre el harpa y la kora. Desde 2013, Catrin Finch & Seckou Keita establecieron una conexione de sus raíces a partir de experimentos instrumentales que el público apreciará en armonías melódicas provenientes de sus manos y la tensión de las cuerdas.

Presentarán, a través de las plataformas virtuales del FIC, el programa Why fly?, inspirado en los viajes de libertad que emprende el águila pescadora en cada vuelo hacia el norte de Europa.

En tanto, Sara Correia tendrá un concierto de Fado, acompañada de la guitarra para presentar la versión más contemporánea de un género musical originado a principios del siglo XIX. La cantante portuguesa tendrá su concierto el 17 de octubre a las 18:00 horas.

Finalmente, en el programa musical del FIC se presentará el músico independiente Seth Glier, desde Washington. El cantautor, productor y multiinstrumentalista presentará algunos de sus temas más recientes, como If It Wasn't For You, que retoma las aportaciones de la ganadora al Premio Nobel de la Paz, Malala Yousafzai.

Todos los conciertos se pueden seguir de manera gratuita en el Canal 14, Canal Once, Canal 22 y la Unidad de Televisión de Guanajuato; además de las redes sociales y plataformas digitales del festival junto con la plataforma Contigo en la Distancia.