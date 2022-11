Dorian: “Cualquier tiempo presente y futuro siempre será mejor” 

Luego de una intensa gira que hizo escalas en España, Estados Unidos, Argentina, Chile, Perú y Colombia, los barceloneses regresaron para presentar varios de sus clásicos, alternados con algunas de estas nuevas canciones que destacan por un carácter más synth pop y urbano.



Y de ello nos hablan las dos caras más visibles de la banda, que son Marc (voz y guitarra) y Belly (teclados y programaciones):





En este disco tienen una canción que habla de la gentrificación (“Tornado”). Irónicamente, creo que la primera vez que la tocaron en México fue en un foro que se ubica en la colonia Roma, que es la más gentrificada de la CDMX.

Sí, sin lugar a dudas la gentrificación es una de las grandes enfermedades del turbocapitalismo. En Barcelona sabemos bastante de qué va eso, porque hace años que se lleva echando a las clases populares de los barrios céntricos de la ciudad para crear hoteles boutique, departamentos de Airbnb o cadenas y establecimientos como Starbucks, pero bueno, la música tiene que hablar de las cosas que suceden en la sociedad y creo que uno de los problemas que tenemos ahora mismo, tanto la corrupción política como la gentrificación. Esa es quizá una de las canciones más combativas del disco, aunque no veríamos tanta contradicción en lo que mencionas, porque es un foro que está dedicado mayormente a la música independiente, ¡ojalá hubieran más lugares así!





“Mundo perdido” toca otro tema fundamental, que es el del cambio climático.

Sí, es un tema que ya habíamos tocado en otras canciones, de ese peligro de creernos un Dios todopoderoso, ¿no? Y de explotar la naturaleza a nuestro antojo. Afortunadamente parece que ya hay mayor conciencia, sobre todo entre la gente joven… Igual y llegamos un poco tarde, pero nunca es tarde. Al final pues las pequeñas acciones de cada uno son las que ayudan a que cambien las cosas… Y veremos en los próximos años qué pasa con todo esto, pero de momento no está de menos que la música sirva un poco de vocero o alarma sobre estos temas.





Hay otra canción que me llamó la atención: “Energía rara”. ¿Se inspiraron en alguien cuando la escribieron?

Sí, nos inspiramos en un par de amigos y amigas que tienen esa especie de fuerza oscura que se apodera de las personas a partir de una cierta edad y en la cual empiezan a pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor y que el presente no tiene nada que ofrecerles, por lo que empiezan a vivir en una nostalgia que no deja de ser una especie de recreación arcaica de un pasado que a lo mejor no fue tan tan brillante, ni tan bonito, ni tan divertido.





Claro, todos conocemos a alguien así.

Es que la mente a veces es tramposa, ¿no? Y nos ayuda a colorear de rosa el pasado. Así que el protagonista de esta canción pues es una persona que ya no sale de casa, que no va conciertos, que no tiene interés en conocer más, ni de la cultura ni de la música ni de la política; bueno, ni siquiera ni siquiera tiene interés por sus amigos de siempre y se ha quedado encerrado con una laptop y una montaña de plataformas de cine y series, pensando que que la vida ya le ha ofrecido todo lo que tenía que ofrecerle, y ese es el sentimiento más contrario al espíritu de Dorian que que te puedas imaginar, ya que nosotros siempre hemos pensado que cualquier tiempo presente y futuro siempre será mejor, y creemos que uno tiene que pensar así para seguir construyendo una vida que sea estimulante y divertida, además de tener siempre la humildad de pensar que la gente joven tiene muchas cosas que decir y que enseñarnos.

Totalmente de acuerdo. Regresando a Ritual, ¿este es quizá su disco con más colaboraciones, cierto?

Puede ser que sí, en Justicia Universal teníamos a León Larregi y Javiera Mena y Nita, de la banda Fuel Fandango, pero en este caso tenemos además de más colaboraciones, colaboraciones muy heterogéneas, porque este es un álbum de apertura y ruptura estilística de Dorian, así que queríamos que los propios colaboradores también vinieran de otros ámbitos musicales fuera de nuestro entorno, por eso tenemos a Youthstar, Ana Mena, Lido Pimienta, Pimp Flaco y Suu, que vienen más de la electrónica, el trap, la cumbia y el pop.





Qué bueno que hayan decidido salir de su zona de confort.

Sí, sin duda hemos metido en la licuadora nuevos ingredientes y esos nuevos ingredientes pues son ciertos bits afrolatinos, algún beat de trap, una chacarera o algo de dream pop, así que muchos muchos ingredientes y muchos aromas en este viaje musical que ahora planteamos a los oyentes.





Un clásico, reeditado en vinil

Además, como parte del cierre de 2022, el grupo sorprendió a sus seguidores con la reedición de su clásicos disco La Ciudad Subterránea, ahora en formato de vinil.

Este álbum tuvo una gran repercusión en España, y en su momento fue publicado también en México por el sello Terrícolas Imbéciles, además de que incluye el famoso tema "La tormenta de arena", que actualmente es uno de los que cuentan con más streams en la historia de la música independiente española.

“Ese fue el primer álbum realmente importante de la carrera del grupo, el primer álbum en el que el sonido Dorian se vuelve compacto, profesional y bien armado, y donde ya hay una colección de canciones que han superado muy bien el paso del tiempo, como por ejemplo ‘Verte amanecer’ o ‘La tormenta de arena’, además es un álbum que nos empezó a abrir las puertas de América Latina, por eso tiene también un punto romántico esto de red de editar los álbumes de esta manera”, finalizan.

Lee también otros contenidos de Normal ⬇️

Ciencia Las hormigas tienen mucho que enseñarnos

Ciencia Sedentarismo y contaminación afectarían fertilidad