Visibilizan trabajo de la mujer en industria del cine en el FICM

La reivindicación de las mujeres, en todas las esferas de la vida y en la industria fílmica en particular, así como la maternidad elegida, podrían parecer temas de la actualidad pero ya estaban presentes hace más de cien años, como lo demuestra Where are my children?, película de Lois Weber proyectada por el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) junto a una conferencia de Richard Peña.

La conferencia, acontecida en el Centro Cultural Universitario (CCU) es la primera de tres, que conforman el ciclo Ocultas de la historia: tres directoras estadounidenses, organizado para que Peña, académico de la Columbia University School of the Arts, exponga sobre la evolución de las mujeres dentro del cine estadounidense a través de tres casos: Lois Weber, Ida Lupino y Barbara Loden. Las ponencias tendrán todas la proyección de películas realizadas por estas directoras.

Cine Volker Schlöndorff devela placa del FICM

Esta primera conferencia se centró en Lois Weber y en la forma en que las mujeres atravesaron la industria del cine estadounidense de principios del siglo XX, en la que desempeñaban varios roles, no sólo el de actrices.

Sin embargo, el crecimiento de esa industria, vinculada al carácter sexista de la sociedad estadounidense, trajo como consecuencia que las mujeres fueran dejadas de lado.

Durante muchos años, mencionó Peña, las mujeres se mantuvieron fuera del sistema en la mayoría de los roles en el cine, a excepción de la actuación; pero también ocurría que varias de ellas desempeñaban otros trabajos vinculados al sector, además de ser actrices.

Para ejemplificar esto, Peña contó que en 1924 la revista Fotoplay publicó un artículo en el que se lamentaba que la estrella de varias actrices se eclipsara; sin embargo, el texto no mencionaba que varias de ellas también fueron guionistas o productoras.

Por eso, lanzó la pregunta retórica de "tal vez la cuestión histórica no sea ¿por qué hay tan pocas mujeres en la industria? Sino ¿qué ocurrió con las mujeres exitosas?" de las primeras décadas del siglo XX.

El académico teoriza que los cambios ocurridos en la industria cinematográfica estadounidense, dado que esta, en los primeros años del siglo XX, estaba muy descentralizada y su carácter relajado pudo abrir puertas a las mujeres en muchos niveles.

Sin embargo, los cambios ocurridos en la industria trajeron como efecto que las empresas de producción fundadas por mujeres y la presencia de estas en general, empezaran a desaparecer.

Pero hubo una excepción: Lois Weber, a quien mencionó como prácticamente la única en continuar un trabajo como realizadora. Mas todavía, la mayoría de sus películas se centran en personajes femeninos, atrapados en situaciones complejas.

Un ejemplo de ello es justamente Where are my children?, hecha en 1916, un filme muy controvertido para su época, porque tocaba el tema de la anticoncepción. Se podría decir, entonces, que Weber buscó involucrar al público en los temas de discusión nacional estadounidense en ese entonces.

Las críticas tuvieron poco efecto en la popularidad de la película y en su distribución por Universal Studios. Incluso logró batir récords de taquilla en varias ciudades de ese país.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Esta fue la primer conferencia de Richard Peña, quien dio la segunda este mismo jueves en la misma sede, acompañado de la película Ultraje, de Ida Lupino; la tercera será este viernes 29 de octubre, también en el CCU y a las 13:30 horas, se proyectará el filme Wanda de Barbara Loden.