Representan a Guanajuato en el GIFF y buscan cumplir sueño de ir a Cannes

León, Gto.- (OEM-Informex).- La cuenta regresiva para la XXIV edición del Festival Internacional de Cine Guanajuato ha comenzado, y los estudiantes que participan en el Rally Universitario también se alistan para comenzar su trabajo de producción los próximos 20, 21 y 22 de julio.

Guanajuato tendrá representación con el documental “Despierta” que elaborarán estudiantes de Diseño y Comunicación de la Ibero León, lo que destacaron durante la entrevista para Organización Editorial Mexicana (OEM), como el único equipo del estado, de la ciudad, y por varios años de la Ibero León.

RALLY UNIVERSITARIO

Este año el GIFF (por sus siglas en inglés), se celebrará en los municipios de León, San Miguel de Allende e Irapuato, posicionándose como una de las plataformas más reconocidas de nuevos talentos e historias en América Latina.

Cuenta con un brazo formativo denominado “Formación GIFF”, conformado por diferentes y exitosos proyectos para la producción cinematográfica y uno de estos es el Rally Universitario “La primera ventana al cine en México”, convocatoria que tiene como finalidad grabar y editar un cortometraje en sólo 48 horas, en el marco del festival.

Participan estudiantes de licenciatura de toda la República Mexicana, quienes este año conforman seis equipos de 10 integrantes, y que a partir de su selección cumplen el reto de preparación de seis meses conformado por las etapas de preproducción y producción, y otro periodo de seis meses hasta un año con la postproducción o distribución de su cortometraje en diferentes festivales a nivel nacional e internacional.

EQUIPO IBERO

El equipo de la Ibero se conforma de 10 estudiantes de diferentes semestres de las licenciaturas de Diseño y Comunicación, algunos de ellos habían participado en la edición pasada, pero no lograron avanzar en los filtros.

Daniela Niembro, productora del cortometraje comentó que lejos de desmotivarse, eso los alentó a preparase más y trabajar en guion, el cual escribió en tres días y que surgió de manera espontánea.

“Ha sido una experiencia muy padre lo que hemos venido trabajando en estas etapas y conocer a tanta gente fue lo que también nos sigue motivando a hacer esto porque realmente vimos que sí hay muchas áreas que nos gustan y que hemos complementado con todos los talleres que hemos tomado.

Fabián Mendoza, asistente de producción destacó que se tienen motivados por ser el único equipo de Guanajuato seleccionado para el Rally, el único de León y el único de su alma mater, que durante varios años no ha tenido representación, por lo que han recibido el apoyo de la universidad y patrocinadores.

DESPIERTA

Su cortometraje se llama “Despierta” y a pesar de que el guion ha tenido algunos cambios, Daniela aseguró que conserva la esencia inicial, basado en experiencias de la vida, que no precisamente le han pasado a ella, sino en general a la sociedad y sobre todo a León.

“Abordamos la violencia en México y cómo nosotros a veces la ignoramos o lo vemos como algo cotidiano, pero que no te pase a ti no significa que no esté ahí, que no suceda”.

Por su parte, el director Joshua Lugo, destacó que lo que marca la diferencia de su proyecto es que están haciendo algo distinto, al contar una historia de terror psicológico.

“Es un trabajo que tiene muchos sonidos y vemos como la protagonista también los escucha, pero no lo ve, lo ignora y te cuestiona sobre el por qué si está tan incómoda con eso, decide ignorar el dolor que está pasando”.

Foto: Cortesía

SUEÑAN CON IR A CANNES

Uno de los premios para los ganadores del Rally Universitario, otorgado por el jurado, es asistir a Cannes, uno de los festivales más grandes en honores dentro de la industria del cine.

Los jóvenes cineastas trabajan con entusiasmo, pasión y cuidado de cada detalle para lograr presentar el trabajo que los lleve a cumplir ese sueño.

“Hemos aprendido que lo nos enseñan en la escuela es muy poquito al mundo real y que cada departamento es importante y contribuye a que salga un proyecto así de grande”, añadió Joshua.

APOYO AL CINE LOCAL

Los estudiantes aprovecharon el espacio para invitar a la gente a que participen en el festival, a que consuman y apoyen el cine local, sobre todo el de León, que de acuerdo con Fabián, se hace, pero poco, debido a la falta de apoyos.

Además, a través de sus redes sociales como Despierta Short Film León puede apoyarlos con la donación de efectivo o en especie y también en generar una red de apoyo de voz en voz para que conozcan lo que se está haciendo en el cine local.

