Los hermanos Arriada debutan con la cinta A cielo abierto desde el FICM

MORELIA. Los cineastas Mariana y Santiago Arriaga debutan con la cinta A cielo abierto, que formó parte de la selección oficial del 21 Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), y celebró su proyección con la presencia de parte del elenco y los directores.

En un encuentro con medios, compartieron que si bien contaron con el apoyo cercano de su padre Guillermo Arriaga (guionista de títulos como Amores perros y Babel), aunque él mismo fue quien optó por mantenerse al menos a 100 metros del set de rodaje, brindando únicamente consejos escasos y puntuales.

“Es muy papá. Pero también es muy profesional, cuando se trata de dialogar y discutir cosas que van hacia la historia”, contó Santiago, quien aseguró que el guion tenía muchos temas marcados en su padre, que resonaban en ellos.

“Lo que queríamos era que la historia gane, no queríamos que se imponga nada sobre nadie, sino que la historia manda”, continuó.

La cinta, que previamente se proyectó en el Festival Internacional de Cine de Venecia, sigue los pasos de dos adolescentes y su hermanastra, que acaban de conocer, y quienes emprenden un viaje por la frontera entre México y Estados Unidos, para vengarse del culpable del accidente que mató a su padre.

Guillermo Arriaga, quien estuvo presente en la conferencia junto a parte del elenco, detalló que la idea inicial de esta historia surgió exactamente el 26 de diciembre de 1985, cuando él mismo vivió un percance durante un viaje, que puso en peligro su vida.

“Iba dormido en una camioneta que acababa de adquirir y el que venía manejando se descuidó unos segundos y nos desbarrancamos unos 10 metros”, relató el escritor, quien se mostró muy orgulloso del trabajo de sus hijos.

Según recuerda, “el primer pensamiento fue ‘ya me morí’, y no pasó. Entonces quise hablar en la primera película de accidentes, acababa de ser papá y me entró una enorme angustia de dejarlos huérfanos”.

El también productor se mostró muy orgulloso de esa mancuerna entre sus hijos, pues además se siente muy satisfecho del tono que adquirió la película, y el tratamiento que le dieron a la historia inicial.

“Ellos le dieron un sentido más humanista, un enorme sentido de la interiorización de los personajes que aún no sé cómo lo hicieron, le pusieron humor y me encanta la colaboración que de ambos”, dice Guillermo.

A cielo abierto cuenta con las actuaciones de Máximo Hollander, Federica García y Theo Goldin, con un reparto que incluye a Cecilia Suárez, Sergio Mayer Mori, Julio César Cedillo, Julio Bracho y Manolo Cardona.

Después de su paso por el FICM, continuará su recorrido por distintos festivales de cine, aunque todavía no se confirma su fecha de estreno en salas comerciales.