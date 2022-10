La Pipera plasma la historia de la primera mujer en transportar residuos peligrosos

El director Miguel Pérez presentó su documental La pipera en la 17 edición el Festival DocsMX. El largometraje de una hora de duración sigue la historia de la mexicana Miriam Ochoa, la primera mujer del mundo en transportar materiales y residuos peligrosos con exceso de peso y dimensiones.

"Siempre me pareció que es una historia que debía contarse. Mi mayor reto fue estar con Miriam en otro ámbito, distinto al de colegas, ahora como realizador. Ese acercamiento es complicado, porque es un trabajo delicado, y en especial el de residuos peligrosos", explicó el cineasta durante la presentación, que se celebró en el Cine Lido.

Miguel platicó que conoció la historia de Miriam desde hace 20 años, cuando él mismo se desempeñaba como camionero. Fue a raíz de su propia experiencia, que encontró en ella un verdadero ejemplo de vida.

"Sé lo difícil que es este trabajo, todo lo que implica la carretera, la soledad, no ver a tu familia, las malpasadas. Pero Miriam llegaba a su casa a seguir trabajando, porque ella es mamá, es esposa, llegaba a su casa a ver cosas propias del hogar y seguir chambeando".

Miriam también estuvo presente en el evento, y celebró tener esta oportunidad de contar lo que ha vivido a lo largo de sus 37 años tras el volante, durante los cuales superó situaciones de machismo, discriminación, e incluso un accidente que estuvo a punto de dejarla incapacitada.

"Siempre he dicho que soy adicta a la adrenalina, son de las partes que me han mantenido dentro de esto. Todo lo que truene o explote me llama la atención, todo lo peligroso me llama la atención. Si pudiera transportar dinamita sería feliz", dijo sonriente.

Según afirmó, está próxima a retirarse, pero no descarta seguir en el negocio, capacitando a nuevas generaciones de camioneros, y con un deseo de ver cada vez más mujeres en el gremio.

La pipera tendrá un recorrido por todo el país, así lo adelantó su realizador, quien buscará presentarlo a los colegas de Miriam que quieren conocer su historia.