La Inteligencia Artificial aun no puede remplazar al factor humano: cineastas

SAN MIGUEL DE ALLENDE, Gto.- (OEM-Informex).- La inteligencia artificial es una herramienta y sólo eso, aún no puede reemplazar a reporteros, comunicólogos o críticos de cine, así lo dijeron en la conferencia sobre la IA dentro de las actividades del GIFF en San Miguel de Allende.

Dentro de las actividades del GIFF en San Miguel de Allende se reunieron críticos de cine y periodistas para debatir sobre la inteligencia artificial, y su uso como una herramienta dentro de la industria en la que ellos se desenvuelven.

En el panel estuvieron presentes Arturo Garibay, crítico de cine y editor de Top Cinema; Ulises Castañeda, periodista y Víctor Leycegui, productor de cine; donde realizaron una charla de sus experiencias con las herramientas que ofrece la inteligencia artificial y su uso dentro del campo laboral.

Arturo Garibay expresó que el crítico de cine en él, se manifiesta que aún la Inteligencia Artificial no podrá suplirlo, porque si lo que a él le gusta es ver una película, apreciarla y “luego derramar lo que esa película me hizo sentir y expresarlo en 500 palabras para que le voy a decir a una inteligencia artificial que haga eso por mí, yo lo quiero hacer y compartir a mis lectores qué me hizo sentir y pedirle a la IA que haga una crítica por mí me parece algo sin sentido, quiero que sea mi voz la que platique con el público”.

Por otro lado, también dijo que como editor, sí ha realizado muchos experimentos, y “para lo que más me ha servido la IA como editor de contenidos, es como si fuera un corrector de ortografía con esteroides, es el corrector de ortografía, ya que lo que ocurre en la ortografía es que las reglas están dadas y no hay margen para ponerse creativa y chance de que se ponga a inventar y la primer revisión ortográfica que he realizado en mis dos últimas publicaciones han sido a través de la IA”, dejando claro que después él las vuelve a revisar para evitar que cambie palabras o el sentido.

Agregó que el trabajo de un crítico o periodista es el sentido del creador humano, su capacidad de combinar palabras y ser creativo con ellas y no de la inteligencia artificial para hacer críticas o reportajes.

Por otro lado, Víctor Leycegui, productor de cine, expresó que la Inteligencia Artificial carece del sentido creador propio del ser humano, ya que se han realizado guiones, documentales como experimento y hasta hoy no han sido igual que cuando los escribe un humano.

Además, indicó que por eso tenemos que estar a la vanguardia y saber de ella, estudiarla y conocerla y no dejarse sorprender por la misma, ya que si buscas o le preguntas algo debe ser algo que ya conoces, no puedes preguntarle a la IA lo que no conoces, porque puedes tener desventaja.

En esta charla hablaron de algunas aplicaciones y todos coincidieron en que hasta hoy, solo sirve la IA como herramienta creativa, ya que para realizar algunos fondos y personajes cuando escribes un guión te puede servir para buscar algún actor similar a lo que te imaginas tu o escenarios, pero jamás suplirá el sentimiento humano, solo que si aseguraron que puede reducir costos.

Todos al final coincidieron que sólo es una herramienta de trabajo, que no se puede dejarla pasar sin experimentar, es parte del hoy y posiblemente en un futuro se seguirá hablando de ella ya en otra manera, pero por hoy solo es una herramienta y no suplirá el sentimiento que le pone uno al escribir un reportaje o guión cinematográfico, debemos entender que siempre debe haber un humano que domine la máquina y no al revés.