Joaquín del Paso crea historias de vida y reflexión en largometraje “El Hoyo en la cerca”

Inspirado por la experiencia de haber sido parte de un campamento religioso en su adolescencia, Joaquín del Paso creó su segundo largometraje titulado El hoyo en la cerca, en el que aborda temas como el machismo, la homofobia, el abuso infantil y la manipulación de parte de algunos adultos para conducir a jóvenes a desarrollar conductas inaceptables.

Un grupo de jóvenes de clase alta, arriban a un campamento organizado por la institución católica en la que estudian. No sólo se les inculca el amor a Dios, sino también la forma en cómo enfrentar ciertos retos, sin embargo, el método para lograrlo es a través del miedo, de la confrontación y la supervivencia.

Cada chico está en proceso de crecimiento, mientras algunos descubren su propia identidad, otros lidian con el bullying ocasionado por el racismo de la mayoría de los asistentes.

Durante una caminata de exploración, misma que se encuentra en medio de una zona de clase trabajadora, los menores se percatan de que hay un hoyo en la cerca que delimita el terreno donde se encuentran; a partir de ahí la estabilidad de cada uno empieza a mermar debido a que su seguridad se ve vulnerada.

“Esta cinta analiza temas fuertes de nuestro país; se hacen muchas historias sobre víctimas y rara vez se habla del victimario, pero en este caso al hablar de adolescentes no son ni una ni otra, están en un punto entre las dos cosas y eso era lo que me interesaba explorar.

“A través de la infancia o el fin de la infancia hay un momento de transición en el que tienen que decidir qué camino tomará cada uno y es ahí donde la organización, la escuela y en este caso la religión, tienen una influencia muy grande”, afirmó del Paso en entrevista.

Uno de los personajes que más llama la atención debido a que es el que genera el abuso sobre diferentes compañeros es Jordi, interpretado por la actriz trans Valeria Lamm.

“Es un personaje muy difícil, yo no me relaciono con sus actitudes porque no soy así, pero conozco gente que sí y me agarré de este tipo de personas para darle vida al personaje”, dijo la actriz.

Curiosamente, ella ha estado del otro lado ya que, a lo largo de su vida ha sido víctima de comentarios negativos, incluso agresiones verbales o escritas por medio de redes sociales y, el estar en la parte del victimario concientizó a la joven, por lo que, lejos de juzgar, ahora busca ayudar.

“Verlo en esas dos distintas facetas me enseñó a que el acosador puede estar pasando algo difícil y más allá de señalar, lo que esa persona necesita es un tipo de apoyo, hay que ponernos en sus zapatos y ver cómo los podemos auxiliar.

“En cuanto a las críticas, con el paso de los años y mi experiencia en el medio he aprendido a manejarlas de una forma profesional, no dejar que me afecten porque yo tengo bien claro quién soy y lo que soy capaz”, aseguró Lamm.

Aunque será el 9 de junio cuando el filme se estrene en cines comerciales e independientes en México, éste ya cuenta con algunos premios recibidos el año pasado en las categorías de Mejor Película, otorgado por el Festival de Cine Internacional del Cairo, así como Mejor Fotografía al director de foto Alfonso Herrera Salcedo.

Esto, además de motivar al director a seguir creando proyectos de conciencia social y al talento a luchar por sus sueños, también significó una puerta que se abre a la inclusión, sobre todo por la participación de Lamm.

“Mi paso por el festival de Venecia marcó un antes y un después en Latinoamérica para las mujeres como yo, porque siento que es una puerta que ya nunca se va a cerrar y con el paso de los años hemos visto más mujeres y más personas diversas introducirse en este medio y en todo el mundo del arte, que estemos creando espacio para las generaciones que vienen es algo muy importante”, dijo la actriz de 17 años.

Luego de haber alcanzado el éxito con esta cinta, así como con su ópera prima Maquinaria Panamericana (2016), del Paso continuará dirigiendo proyectos que aporten a un cambio en la sociedad y en los que, al igual que en El Hoyo… pongan a prueba la imaginación del espectador.

“En este proyecto no sentí necesario mostrar la violencia extrema entre jóvenes sino que quise dejar que el espectador construyera en su mente los hechos; gran parte de lo que sucede en la película es gracias a la construcción de lo que ocurre en la mentalidad del público y la imagen que tenemos del otro, siento que eso ayuda a que esta historia tenga un terror psicológico el cual se transmite de inmediato”, contó el también actor.

“Yo sigo buscando historias diferentes, intentando conectar con historias que veo en el mundo y mezclarlas con cosas personales que siento y pienso. Espero poder filmar el año que viene y tener listo un nuevo proyecto en 2024”, concluyó.