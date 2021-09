GIFF anuncia los ganadores de su 24 edición

El encuentro fílmico dio a conocer qué cortometrajes y largometrajes ganaron este año en las diferentes secciones en competencia de su Selección Oficial, así como los ganadores de sus concursos universitarios de Identidad y Pertenencia, y Rally.

Luego de nueve días mostrando grandes películas mexicanas e internacionales, entre largometrajes y cortometrajes tanto documentales como de ficción, el Festival Internacional de Cine Guanajuato (GIFF) dio a conocer en una ceremonia especial cuáles son las cintas que este año ganaron en las diferentes categorías de su Selección Oficial en competencia.

La 24 edición del encuentro cinematográfico guanajuatense comenzó el pasado 17 de Septiembre y a partir de esa fecha comenzaron las funciones presenciales -en León, San Miguel de Allende, e Irapuato- y en línea (en giff.mx) en las que se pudieron ver de manera gratuita los filmes de su programación.

LARGOMETRAJE DE FICCIÓN INTERNACIONAL

Ganador: Un Monde (Playground), de Laura Wandel, Bélgica, 2021.

Mención: Jenayat-E Bi Deghat (Careless Crime), de Shahram Mokri, Irán, 2020.

Mención: Kun Maupay Man It Panahon (Whether the Weather is Fine), de Carlo Francisco Manatad, Francia, Filipinas, Singapur, Indonesia, Alemania, Catar, 2021.

Mención: Madalena, de Madiano Marcheti, Brasil, 2020.





LARGOMETRAJE DE FICCIÓN MEXICANO





Ganador: Noche de Fuego, de Tatiana Huezo, 2020.

Mención: Los Hermosos Vencidos, de Guillermo Magariños, 2021.





LARGOMETRAJE DOCUMENTAL MEXICANO





Ganador: Mapa de Sueños Latinoamericanos, de Martín Weber, 2020.





Mención: Lo que queda en el camino, de Jakob Krese y Danilo Do Carmo, 2021.





LARGOMETRAJE DOCUMENTAL INTERNACIONAL





Ganador: Ostrov – Lost Island, de Svetlana Rodina y Laurent Stoop, Suiza, 2021.

Mención: Little Palestine, Journal d’un Assiégé (Little Palestine, Diary of a Siege), de Abdallah Al-Khatib, Líbano, Francia, Catar, 2021.





PREMIO DE LA PRENSA





Ganador: Los Días Francos, de Ulises Pérez Mancilla, México, 2020.





CORTOMETRAJE DE FICCIÓN INTERNACIONAL





Ganador: Les Criminels (The Criminals), de Serhat Karaaslan, Turquía, Francia, Rumania, 2021.

Mención: Les Grandes Claques (Like the Ones I Used to Know), de Annie St-Pierre, Canadá, 2021.





CORTOMETRAJE MEXICANO





Ganador: Al motociclista no le cabe la felicidad en el traje, de Gabriel Herrera, 2021.

Mención: Papel, de Gisela Carbajal Rodríguez y Felix Klee, 2021.

Mención: Todo lo que fui(mos), de Lorenzo Navas Ortega, 2021.





CORTOMETRAJE DOCUMENTAL MEXICANO





Ganador: Dato Sensible, de Anne Huffschmid, 2020.

Mención: Paralelo 28, de Santiago Bonilla, 2020.





CORTOMETRAJE DOCUMENTAL INTERNACIONAL





Ganador: Nanu Tudor (My Uncle Tudor), de Olga Lucovnicova, Bélgica, Portugal, Hungría, Moldavia, 2020.





Mención: Hijo de Sodoma (Son of Sodom), de Theo Montoya, Colombia, 2020.





CORTOMETRAJE ANIMACIÓN





Ganador: Ecorce (Peel), de Samuel Patthey y Silvain Monney, Suiza, 2020.

Mención: Affairs of the Art, de Joanna Quinn, Reino Unido, Canadá, 2020.





CORTOMETRAJE EXPERIMENTAL





Ganador: One Thousand and One Attempts to be an Ocean, de Yuyan Wang, Francia, 2021.

Mención: Vagalumes (Fireflies), de Léo Bittencourt, Brasil, 2021.





CORTOMETRAJE GUANAJUATENSE





Ganador: La Colmena, de Víctor Jara y Jean Renoir, 2021.





REALIDAD VIRTUAL





Mejor Narrativa Inmersiva: Marco & Polo Go Round, de Benjamin Steiger Levine.

Mejor Narrativa Visual: Replacements (Penggantian), de Jonathan Hagard.

Mención: Symphony, de Igor Cortadellas.





PREMIO SIGNIS





Ganador: Les Grandes Claques (Like the Ones I Used to Know), de Annie St-Pierre, Canadá, 2021.

Mención: Al-Sit, de Suzannah Mirghani, Sudán, Catar, 2020.





RALLY UNIVERSITARIO





Premio del Jurado: Muerte en Guanajuato, de Ernesto Pérez Medina, Universidad de Celaya.

Premio del Público: Estrella, de Jair Chang, Universidad Autónoma de Baja California.





IDENTIDAD Y PERTENENCIA





Primer Lugar: El Torito, de Roberto Antonio Salazar Aguiñaga, Universidad de Guanajuato.

Segundo Lugar: Memoria Sumergida, dirigido por Juan Salvador Ybarra Quintero, Universidad de la Salle Bajío.