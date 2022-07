Fauna, del reconocido director Nicolás Pereda se inspira en la cotidianidad humana

Inspirado por el valor de la cotidianidad, el cineasta Nicolás Pereda comenzó a crear diferentes historias, las cuales invitan al espectador a reflexionar sobre ciertos temas.

Sin embargo, el tipo de contenido que realiza, de bajo presupuesto, es difícil que pueda popularizarse al grado de tener ganancias millonarias y con el que él pueda sobrevivir.

Es por ello que, el nacido en la Ciudad de México en 1982 optó por enfocar su carrera en un trabajo que le permitiera solventar sus películas y, además, tener el tiempo para hacerlo.

La educación fue la respuesta. Durante cinco años se desempeñó como profesor de cine en Nueva York y, desde hace tres años es docente de la Universidad de Berkeley, en California.

“El reto más grande es vivir de nuestro trabajo lo cual yo no he logrado nunca, por eso tengo un trabajo aparte, soy profesor, de eso vivo.

“Lo que más me gusta en la vida es hacer películas y trabajar con la gente que quiero, son cintas de bajo presupuesto. De alguna manera, no voy a dejar mi trabajo por hacer las películas, no sé si eso sea un problema o es más como una condición que yo elegí, pero (el ser maestro) me permite filmar mucho”, afirmó el artista de 40 años en entrevista.

Para el también director es fundamental el valor de la amistad. Por eso, no es de sorprenderse que un equipo de actores, a quienes considera familia, han protagonizado la mayoría de sus proyectos.

Incluso su más reciente película Fauna, estelarizada por Lázaro Gabino Rodríguez, Luisa Pardo, Francisco Barreiro, Teresita Sánchez, Mariana Villegas, entre otros.

“Para mí hacer arte tiene que ver con generar a partir de la intuición y lo que me rodea. Hace 5 años no hubiera imaginado hacer Fauna que es una película que aborda en específico la representación de la violencia en México que, en ese momento, probablemente no me interesaba.

“Algo que une a todo el trabajo que he hecho es una especie de énfasis en la vida cotidiana. Me interesa ver cómo un joven conoce a su suegro, cómo un señor de la mudanza entra a la casa de alguien que se cambia y ver un conflicto, observar el mundo a través de mi cotidianidad sin necesidad que las cosas que les ocurran a los actores sean muy trágicas o de cambios de vida radical”, expresó.

Enfocado en esa idea, Pereda dirigió Fauna, basado en la novela homónima del escritor uruguayo Martín Levrero.

El largometraje aborda la historia de Luisa, que asiste con su novio a la casa de sus padres en un pueblo de México.

El novio de la protagonista, Paco, es actor y sale en la serie Narcos, dando vida a Francisco Arellano Félix. Con el paso de las horas, la familia de Luisa intenta que Paco recree su personaje sólo para ellos, mientras tanto, el hermano de la joven, Gabino, mantiene su atención en la lectura de una novela.

La realidad y ficción se unen en un mismo plano, ¿pero cuál es cuál?

“Es una película en la que uno puede pensar acerca de esos mundos que se nos representa en la televisión, narconovelas o narcoseries que nos pintan un mundo muy particular y nos convence que el crimen organizado funciona como nos lo platican en esas series; lo que propone la película es que esas industrias culturales han generado una gran mentira de cómo funciona el crimen organizado.

“El problema no es el hecho de que los narcos estén enaltecidos y que haya una especie de apología sino el hecho de que se reduce al narco como a esos capos cuando en realidad el narco es mucho más complicado. El narco son militares, jefes de policía, gobernadores, presidentes municipales, dueños de industrias, hay mucha violencia que involucra al crimen organizado en relación a la extracción de recursos naturales y eso es por la cantidad de dinero que genera, pero también genera un desplazamiento de pueblos enteros, una contaminación impresionante y todo eso se tapa con el crimen organizado”, expresó.

La cinta, ya disponible en circuitos de cine cultural, hasta el momento ha sido reconocida en festivales como Toronto, Nueva York, Vienna y Morelia, en éste último alcanzó el premio a Mejor Dirección.

Con este proyecto, Pereda celebra sus 15 años de trayectoria.