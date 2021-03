El filme mexicano "Una película de policías" es galardonado en la Berlinale

El filme mexicano "Una película de policías", de Alonso Ruizpalacios, ganó el Oso de Plata a la contribución artística de la Berlinale para el responsable de su edición, Yibrán Asuad.

El jurado premia "el magistral concepto de montaje de una obra cinematográfica atrevida e innovadora que diluye los límites entre la ficción y la realidad y explora con valentía las capacidades del lenguaje cinematográfico para cambiar nuestra visión del mundo".

Cine "Esther sin h", documental de Alejandra Islad, testimonio de un dolor universal

"El montaje desempeña un papel esencial en el apoyo de la visión única del cineasta al deconstruir de manera lograda las diversas capas de realidad y lenguaje para ofrecer una mirada detallada y que invita a la reflexión de una de las instituciones más controvertidas de México", agrega.

"Una película de policías" presenta al espectador la historia de Teresa y Montoya, dos agentes que se incorporaron a la policía siguiendo la tradición familiar, solo para encontrar que sus convicciones y esperanzas son aplastadas por un sistema disfuncional.

▶️Por pandemia, la gala de los premios Oscar tendrá varias locaciones

Ante la hostilidad a la que se exponen, solo les queda su vínculo amoroso como refugio.

"Quería hacer un filme con algún impacto social o que al menos abordara algunas de las cuestiones apremiantes en la sociedad mexicana", explicó el cineasta en una mesa redonda virtual con varios medios extranjero, entre ellos Efe, en la presentación de su película en el festival alemán.

The Silver Bear for Outstanding Artistic Contribution goes to Yibrán Asuad for his editing in "A Cop Movie" (Una película de policías). #Berlinale pic.twitter.com/f5Cx3OtIqO — Berlinale (@berlinale) March 5, 2021

El cineasta se hizo en 2018 con un Oso de Plata al mejor guión de la 68 edición de la Berlinale por su filme "Museo", después de ganar en 2014 el premio a la mejor ópera prima en este mismo festival por "Güeros".

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

El jurado del festival dio a conocer este viernes sus premios, que ponen fin a esta 71 edición virtual de la Berlinale y que serán entregados en su evento presencial, el próximo junio.