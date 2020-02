"Hamilton", el famoso musical de Broadway, llega al cine

Una producción filmada del famoso musical de Broadway "Hamilton" será estrenada en la pantalla grande en 2021, anunció el lunes su creador, el compositor estadounidense de origen puertorriqueño Lin-Manuel Miranda.

El exitoso show cuenta la historia de Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores de Estados Unidos.

Lin-Manuel Miranda, que también actúa en "Hamilton", dijo que la película será una grabación en vivo del show en el teatro Richard Rodgers de Nueva York, con el elenco original.

Será distribuido por Disney y estrenado el 15 de octubre de 2021, tuiteó Miranda.

El compositor y actor de 40 años no especificó en qué países será distribuida la película, pero la revista Variety indicó que será en Estados Unidos y Canadá.

"Hamilton" ha recolectado 633 millones de dólares en taquilla y ha sido vista por 2,5 millones de personas solo en Nueva York desde que se estrenó en Broadway en agosto de 2015, según Broadway.com.

Disney presents:

Hamilton.

With The Original Broadway Cast.

Filmed onstage at The Richard Rodgers Theatre.

In A Theater Near You.

October 15, 2021.#Hamilfilm pic.twitter.com/z4ohfWXzi3 — Lin-Manuel Miranda (@Lin_Manuel) February 3, 2020

Una producción de "Hamilton" también puede verse en el West End de Londres desde 2017 y un tour de tres años del show recién terminó en Chicago.

La obra, que mezcla historia política, rap y hip hop, ganó 11 premios Tony en 2016, incluido al mejor musical.

Otro de los musicales de Miranda, "In the Heights" (En las alturas), ha sido adaptado al cine y será estrenado en junio.