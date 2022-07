Con homenaje a Adriana Barraza inicia el GIFF 2022 [Video-Fotos]

León, Gto.- Este jueves 21 de julio se inauguró el 25 Festival Internacional de Cine en Guanajuato (GIFF 2022), en el cual se brindó un homenaje a la actriz Adriana Barraza.

Nacida en Toluca, Barraza de 66 años se dijo sorprendida por el trabajo de los jóvenes como directores de cine en las plataformas, en los festivales y en la academia.

“Cualquier espectador puede sentarse y ver que tiene cine mexicano comercial o con propuesta ideológica muy personal, vi más de 41 cortometrajes y la mitad eran directores, que alegría que las mujeres también están floreciendo, además de que nuestra directora de este festival Sarah Hoch es una gran mujer”.

Recordó cuando el festival nació hace 25 años, cuando era filmado en cinta y ahora dio un gran salto al ser digital, “las plataformas se están filmando con celulares, en los festivales he visto trabajos impresionantes filmados con celulares, estoy feliz en León, mi abuelita me presumía que vio al hombre llegar a la luna, ahora yo puedo decir que me tocó todo, le pido a Dios que me siga tocando muchas cosas más en cine”.

Adriana fue homenajeada por las autoridades del GIFF por su carrera como actriz y maestra de cientos de actores y actrices en México y en los Estados Unidos, donde también es reconocida por su trabajo como actriz mexicana y latina.

Asimismo, el actor capitalino Julio Bracho, quien también estuvo presente en el inicio de la edición 25 del Festival, invitó a los jóvenes a ver cine de arte que se produce para el GIFF.

“Es un placer estar en León en el festival, desde hace muchos años se discute el cine de arte, lo que te da el cine es abrirte al mundo, uno no tiene la menor idea del alcance del séptimo arte, un rally muestra lo que vale la pena de la localidad donde se filma”.

El evento lució con una alfombra roja en las afueras del Teatro Bicentenario, y pasadas las 10 de la noche los organizadores dieron inicio a la inauguración del GIFF.

La inauguración corrió a cargo de Adriana Camarena directora del Instituto Estatal de Cultura en Guanajuato, quien destacó que el estado es privilegiado por contar este año con el 25 aniversario del GIFF y el 50 aniversario del Festival Internacional Cervantino.

“El cine es un compañero cotidiano, es el mayor producto cultural de los últimos dos siglos, del talento e ingenio humano, los festivales de cine y el GIFF muestran las experiencias fílmicas, celebramos el encuentro, el dialogo apasionado, el debate, todo eso es el GIFF, me congratulo con las bodas de plata del festival tras dos complicados años de la pandemia, mi reconocimiento a los organizadores por aferrados a su realización, les invitamos a disfrutar de este festival, celebremos el cine, el arte y a Guanajuato, más cine por favor”.

Este viernes continúan las actividades desde con la exposición de más de un centenar de filmaciones que estarán compitiendo por ser reconocidos como los mejores del GIFF 2022.