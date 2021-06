Alonso Ruizpalacios recibe el Oso de plata en la Berlinale

BERLÍN. El director mexicano Alonso Ruizpalacios recibió ayer el Oso de Plata de la Berlinale a la Mejor Contribución Artística, por Una película de policías, cinta que relata la historia de dos agentes que son víctima y parte de la corrupción mexicana.

El jurado del festival, integrado por seis anteriores ganadores del Oro, como el iraní Mohammad Rasoulof, dio a conocer los galardones en marzo, y fue ayer que entregó sus Osos en una gala atípica, a cielo abierto, donde Rumanía obtuvo el Oro con Bad luck banging or loony porn, una sátira sobre doble moral y sexo viralizado. El filme dirigido por el provocador Rady Jude, se centra en una maestra que se ve sometida al juicio sumarísimo de padres de familia, colegas y jefes, al viralizarse un video sexual de ella y su marido.



La segunda mayor distinción, el Gran Premio del Jurado, fue para el japonés Ryusuke Hamaguchi, por Wheel of fortune and fantasy. El cine alemán, con una amplia representación a concurso, ganó dos Platas: a la actriz Maren Eggert, por I'm your man, de Maria Schrader, y otra del jurado para el documental Herr bachmann und seine klasse, sobre un veterano maestro de provincias entre escolares de diversas procedencias migratorias.

La entrega de los Osos es el punto culminante de esta edición veraniega del festival, que se abrió el pasado miércoles y que se prolongará hasta el domingo 20.

En total se proyectarán 126 películas de todas las secciones en 16 espacios distribuidos por el centro de la capital y sus barrios. La mayoría eran espacios ya destinados a ofrecer cine de verano, pero también se han habilitado patios de manzana, exteriores de museos y centros culturales al aire libre.



El "cine de verano" es un paso más en la desescalada alemana tras meses de cierre. En Berlín siguen vigentes algunas restricciones, de modo que los pases son con aforo reducido y los asistentes deben presentar un test de antígenos negativo del día.