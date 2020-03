Fotógrafa surcoreana gana premio Zeiss al retratar la soledad de los migrantes

Londres, Inglaterra.- La Organización Mundial de Fotografía otorgó el premio Zeiss a la surcoreana KyeongJun Yang, que se hizo con el galardón por su trabajo sobre el aislamiento y la soledad que sufren los inmigrantes.

Su obra, “Metamorfosis”, recopila una serie de retratos y naturalezas muertas en blanco y negro sobre la vida de Julie Chen, una joven que, tras la separación de sus padres, emigró desde China a Estados Unidos con 12 años.

Cada una de las imágenes se acompaña con escritos de Chen y diálogos relacionados con su vida como migrante, la sensación de soledad que experimenta y su identidad en conflicto, según explica la organización en un comunicado.

Ver esta publicación en Instagram ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Metamorphosis ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Julie Chen immigrated to the United States when she was twelve. In 2019, she is twenty-four years old. Twelve years have passed since she moved from China. Julie’s parents used to be gymnastics athletes. After their divorce when Julie was four, her mother moved to the states to coach gymnastics. At that time, her name was still Shiqi Chen. When Julie was twelve, her father decided to send her to the states where her mother had started a new family with an American husband. Julie remembered her father’s words, “there will be a better environment for you in America.” That was the last moment she shared with him. From that point onwards, she was known as Julie Chen. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ In America, there were hardships that she had to endure. There were times that she was homesick. There were changes within that took place without her notice. Unlike her Asian friends who were born and raised in the states, she said: “I have never felt that this is my home.” However, she lost the privilege to miss home as there is no more home in China for her. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ “I am too Chinese to be American and too American to be Chinese.” ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ * If you want to read the full story, please visit my website. Una publicación compartida por 양경준 / KyeongJun Yang (@inside_jun) el 31 de Mar de 2020 a las 5:53 PDT

Para Yang, que actualmente estudia sus últimos cursos de periodismo en la Universidad de Texas, las emociones de Chen y su aislamiento se corresponden con sus vivencias propias y las de muchos otros migrantes.

“Ganar este premio todavía es como un sueño. Me alegro no solo porque he ganado, sino también porque ahora sé que no soy la única persona a la que le gustan mis imágenes”, señaló Yang.

“Estoy feliz de que otros hayan disfrutado con mis fotografías, de alguna manera ya no parecen tan solitarias”, añadió.

Ver esta publicación en Instagram 01/05/20 Una publicación compartida por 양경준 / KyeongJun Yang (@inside_jun) el 4 de Ene de 2020 a las 9:57 PST

“La cercanía y la tranquilidad de las imágenes es lo que nos permite ver y pensar más sobre lo que está sucediendo aquí”, señaló sobre el trabajo el artista y editor Max Ferguson, que formó parte del jurado.

Para la competición de este año se pidió a los fotógrafos que presentaran una serie formada por piezas sobre “descubrimientos que transforman nuestra vida cotidiana”, desde revelaciones personales o científicas, hasta avances tecnológicos o ideas que fueron un cambio social.

Entre los nueves finalistas, figura la brasileña Luisa Dörr, que presentó una composición sobre un grupo de mujeres indígenas que practican lucha ataviadas con vestimenta tradicional de Bolivia.

Ver esta publicación en Instagram Boyhood, 2019 Una publicación compartida por 양경준 / KyeongJun Yang (@inside_jun) el 24 de Nov de 2019 a las 1:03 PST

También aparece el alemán Robin Hinsch, que retrató los efectos devastadores del expolio de gas natural en el delta del río Níger, o el holandés Jorrit T.Hoen, que fotografía hábitats exóticos de rincones lejanos integrados dentro de las casas de las personas.

Tadas Kazakevicius (Lituania), Stefano Sbrulli (Italia), Magdalena Stengel (Alemania), Alexey Vasilyev (Rusia), Pan Wang (China) y Alena Zhandarova (Rusia) completan la lista de finalistas.

Los organizadores informaron que se ha cancelado la exposición de los Premios Mundiales de Fotografía Sony en Londres, donde estaba prevista la presentación de estos galardones Zeiss, aunque adelantaron que trabajan en “iniciativas en línea” para “apoyar y celebrar” este arte.