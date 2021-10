“VicaMakeup” alcanza la felicidad

La maquillista de talla internacional, Vica, se dio la oportunidad de descubrir su talento, explotarlo, y así emprender un negocio que ha evolucionado de tal forma, que hoy es una marca reconocida en su país natal Venezuela y en Miami.

La venezolana es una de las maquilladoras más reconocidas de habla hispana.

Viviana Daniele, mejor conocida como VicaMakeup, es una apasionada del maquillaje, luego de años de seguir su pasión se ha convertido en la autoridad del maquillaje en Latinoamérica y el sur de la Florida, compartiendo sus técnicas secretas con sus más de 400 mil seguidores en instagram.

Hoy por hoy es una de las maquilladoras más reconocidas de habla hispana. “Siempre cuento mi historia de cómo comencé, desde cero, en un país que no era el mío, donde no conocía a nadie ni nadie me conocía a mí. Creo que he inspirado a muchas chicas, las impulso al empoderamiento, a que crean en sí mismas para que logren lo que desean”, expresó.

A través de su trabajo también crea herramientas para que las chicas puedan elevar su belleza, trabajen el amor propio, se quiten los estereotipos de la cabeza y emprendan en el mundo del maquillaje.

Para Vica emprender tuvo como primer reto migrar a un país sumamente competitivo y multicultural, pues Estados Unidos es un lugar que exige mucho, pero ella nunca se dio por vencida.

Gracias a su talento se ha convertido en una autoridad del maquillaje.

El segundo reto fue enfrentar las críticas, ya que ella considera que las mujeres debemos olvidarnos de las etiquetas sociales, aceptarnos como somos. Asegura que debemos dejar de lado los estereotipos y ser felices con los que tenemos para dar.

“El éxito profesional no está peleado con la familia. Yo me considero una mujer exitosa en mi campo laboral y tengo una hermosa familia conformada por mi hija Victoria de dos años, y mi hijo Giovanni de un año”, comentó.

Los estereotipos que la sociedad impone no son el camino a la plenitud. Vica tuvo que enfrentar este tipo de situaciones luego de su embarazo, debido a que aumentó 30 kilos. “Me etiquetaron de gorda, acompañada de mensajes humillantes; pero gracias a mi amor propio y la confianza que tengo en mí, logré volver a mi peso habitual luego de salir del último embarazo y que mis hormonas se regularon. Lamentablemente en la incesante búsqueda muchos olvidan que una ‘vida perfecta o cuerpo perfecto’ no siempre equivale a una vida feliz”, dijo la venezolana.

Su necesidad y demanda como consumidora de maquillajes despertó su interés en generar su propia línea de maquillajes, pues buscaba calidad y precisión en cada uno de los productos.

Una de las exigencias que más destacaron en este proyecto fue la necesidad de cuidar el medio ambiente, por ello Vica apostó porque ninguno de sus productos fueran de plástico, además de que las pruebas no se realizan a animales, pues considera que debemos respetar y cuidar cada especie que habita en el planeta. “Yo no quiero formar parte de esa línea, por ello mis productos están libres de la crueldad animal”, recalcó.

Entre los ingredientes que contienen los productos de Vica destaca el serum extracto de centella asiática y ceramidas hacen una combinación fabulosa para hidratar, regenerar y recuperar el colágeno del rostro, por lo que son productos que contienen la calidad necesaria para el cuidado de la piel.

Para lograr ser una persona plena y exitosa, Vica señala que debemos tener confianza en nosotros mismos y el amor propio no debe faltar, ya que “la búsqueda de la perfección nos lleva a intentar cambiar todo, incluso a las personas que nos rodean. Queremos que se adapten a nuestras expectativas y necesidades, sin muchas veces tener en cuenta las suyas”, declaró.

Actualmente el trabajo de Vica, como empresaria, es brindar a las mujeres confianza en sí mismas. “No todos los días son perfectos, pero sin importar las circunstancias, siempre hay buenas razones para sonreír, el agradecimiento constante es la vía que me ha permitido disfrutar de cada momento, mi carrera profesional me ha dado la satisfacción de mi independencia financiera, trabajar en lo que me apasiona y además de conocer tanta gente que me quiere y ama mi trabajo”, detalló.

Vica cuenta con su línea de productos como brochas, paleta de sombras, el famoso labial mágico entre otros productos. Ha impartido cursos de maquillaje en grandes ciudades de Estados Unidos y Venezuela, más de tres mil chicas han asistido a sus master class.

También se especializa en realizar Microblading para realzar la belleza de cada chica con esta novedosa técnica pelo a pelo en cejas, con más de 500 procedimientos exitosos se ha vuelto unas de las favoritas de la ciudad del sol.

“Como mujer sé la necesidad que existe de querer sacar lo mejor de nosotras y eso es parte de mi proyecto. Aporto un poco de mí para que cada una logré sus metas y sueños. Somos nosotras las que debemos apoyarnos y ayudarnos a crecer. Es necesario comprender que se trata de tendernos la mano y no de ponernos el pie, creo que es momento de romper con esos lazos que nos impiden ser nosotras mismas y explotar nuestras capacidades, no importa dónde estemos, las redes sociales han roto las barreras de la distancia física. Yo busco llegar a México y a toda América Latina”, concluyó.

