La mina El Edén... entre la historia y la diversión

Un viaje fascinante a las profundidades del pasado y un deslumbrante vistazo al peligroso trabajo de extraer piedras preciosas, es algo de lo que ofrece la mina El Edén, experiencia obligada para quienes visitan Zacatecas.

Túneles, misteriosas galerías, puentes colgantes, leyendas tenebrosas, un museo y la única discoteca subterránea del mundo, se encuentran en este recorrido a 380 metros de profundidad.

El Edén fue una de las minas más ricas de la Nueva España, descubierta en 1586 y ubicada prácticamente en lo que hoy es el centro histórico de Zacatecas, ciudad declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO.

Te puede interesar: Adéntrate en un recorrido histórico por el Teatro Bicentenario de León

Luego de 380 años de vida productiva, generación de riqueza y de la muerte de incontables mineros, la extracción de metales preciosos se detuvo en 1960. Sólo 15 años después, la mina comenzó a recibir visitantes.

Fotos: Flor Castañeda │ El Sol de Zacatecas

“La Mina de Quebradilla del siglo XVI no tiene nada que ver con la que conocemos hoy como la mina El Edén”, expresa el historiador zacatecano Bernardo del Hoyo Calzada al hacer un breve recuento sobre este lugar.

Aunque aún contaba con minerales para hacerla costeable, a mediados del siglo pasado la mina trabajaba ya muy poco, debido a la cercanía de la ciudad y a las recurrentes inundaciones. El historiador recuerda que al ver el potencial de este lugar, fue acondicionado para ser visitado sin riesgo y fue en 1975 cuando se abrió al público en general.

EL RECORRIDO y LA LEYENDA

La aventura comienza en un tren que atraviesa el largo socavón de La Esperanza. Después, en la penumbra y el frío del subsuelo, comienza el recorrido a pie que, en total, tiene una longitud de más de 400 metros.

Una de las primeras paradas es famoso Museo de las Rocas y Minerales. En otros puntos los visitantes pasan casi hombro con hombro con varias figuras a tamaño natural de mineros en plena jornada de trabajo.

En algunos de los túneles existen puentes colgantes que conducen a pasadizos donde todavía es posible ver el brillo que despiden los metales que no alcanzaron a ser extraídos. Uno de estos pasadizos lleva a un altar dedicado al Santo Niño de Atocha, a quien los mineros siguen encomendándose.

Te puede interesar: Real de Catorce: Hogar milenario del pueblo huichol

Uno de los momentos más memorables del recorrido, es la narración de la leyenda del minero Roque. Según lo narra Daniel Jara, guía de la mina, Roque era un trabajador muy conflictivo y ambicioso. Un día se encontró una gran roca de plata y para no compartirla, la escondió para recogerla al final de la jornada. Cuando fue a buscar su tesoro no pudo encontrarlo y desesperado comenzó a blasfemar. Entonces, como castigo divino, hubo un derrumbe que lo sepultó; su cuerpo nunca fue recuperado.

Fotos: Flor Castañeda │ El Sol de Zacatecas

Quienes visitan la mina El Edén pueden ver en un muro de la mina, el rostro petrificado de Roque, con su casco puesto y con la boca abierta como pidiendo ayuda. Daniel Jara cuenta que si alguien encuentra la valiosa piedra, deberá compartirla o de lo contrario, tomará el lugar del minero Roque en las profundidades de Zacatecas.

Costo: 100 pesos por persona. Horario: Todos los días de 10 am a 6 pm

El recorrido turístico-histórico de la mina El Edén concluye en el socavón El Grillo, ubicado al noroeste de la capital zacatecana, justo a un costado de la estación inferior del teleférico y de la de entrada al Hotel Baruk, cruzando las rejas se pueden ver Las Peñitas, un grupo de rocas que durante la Toma de Zacatecas fungieron como trincheras naturales para los revolucionarios.

Se puede tomar el teleférico en la estación de El Grillo y recorrer la ciudad a 95 metros de altura; una de las siete cabinas cuenta con piso de cristal para mayor goce del recorrido hasta llegar a La Bufa, en donde las esculturas ecuestres de los generales revolucionarios Francisco Villa, Felipe Ángeles y Pánfilo Natera reciben a los visitantes, justo enfrente de la capilla de Nuestra Señora del Patrocinio y a un costado se encuentra el museo Toma de Zacatecas que explica el proceso militar y social detrás de la batalla que significó el triunfo de la huestes villistas en la ciudad, así como algunos aspectos de la vida cotidiana en la capital zacatecana durante esa época.

Te puede interesar: Tequisquiapan, destino ideal para olvidarse de la rutina

Y, si se quiere gozar de adrenalina también se puede aprovechar para realizar un impresionante viaje de 840 metros en dos líneas de tirolesa y apreciar desde el aire a 80 metros de altura algunas de las viejas minas de la ciudad.

Fotos: Flor Castañeda │ El Sol de Zacatecas

GUÍA EN CORTO

Cómo llegar

Antonio Dovali Jaime s/n, Colonia Centro, en la capital zacatecana, justo a un costado de la clínica hospital número 1 del IMSS.

Para llegar a Zacatecas desde la ciudad de México son 664 kilómetros, y en auto se llega en 7 horas con 26 minutos aproximadamente.

Se toma la salida hacia Ecatepec de Morelos, tomando la carretera No. 57D, pasando por San Juan del Río y Querétaro, de Querétaro se toma la carretera No. 45, con salida hacia Celaya, pasando también por Irapuato, y Silao, se continua por esta carretera rodeando León, se continúa por la carretera No. 45 hasta llegar a Aguascalientes, se continua por esta carretera pasando por Cosío y muy pronto estarás llegando a Zacatecas.

Lo que debes saber

380 metros de profundidad es lo que tiene esta mina

380 años estuvo activa la mina

1960 el año en que la producción se detuvo

1975 se abrió al público en general

3 Claves

La discoteca La Mina Club es la única subterránea en el mundo

Quienes visitan el Edén pueden ver en un muro de la mina, el rostro petrificado de Roque, un minero que trabajaba en el lugar y del que hay una singular leyenda

Hay un museo de rocas en el interior de la mina y a la salida se puede tomar el teleférico para descender en La Bufa

Fotos: Flor Castañeda │ El Sol de Zacatecas

Dónde comer

Hay 129 restaurantes en un radio de 1 km:

En la Avenida Torreón, a unos 700 metros de la mina El Edén se encuentra Finca Serrano, un exclusivo lugar para degustar la mejor comida zacatecana.

A menos de un kilómetro de la mina, en el Jardín Juárez, se encuentra el restaurante La Garufa.

Siguiendo un recorrido a pie, a unos pasos de la Catedral Basílica se encuentra la cafetería y nevería Acrópolis, un lugar digno del mejor comensal, que se ha convertido en parte de la vida cotidiana de la ciudad.

Restaurante La Cofradía (Miguel Auza 308)

La Diez Rooftop Alameda (Alameda Trinidad García de la Cadena 402-Altos)

La Vendimia (Alameda Trinidad García de la Cadena)

Qué hacer

La mina El Edén se encuentra en el centro histórico de Zacatecas que maravilla con el estilo europeo de sus construcciones que se puede recorrer caminando y cerca de la mina se puede disfrutar de la Alameda José Trinidad García de la Cadena construida a principios del Siglo XIX, adornada con álamos, sauces y moreras para marcar en dónde terminaba la ciudad. Ahí se encuentra la casa del ex gobernador Aréchiga, descubierta gracias a viejas crónicas de la ciudad.

Además al recorrer la Alameda se encuentran las esculturas en bronce del músico fresnillense Manuel M. Ponce, del ilustrador Julio Ruelas, del pintor Pedro Coronel y del músico Genaro Codina, realizadas por el escultor mexicano Carlos Espino, cada una tiene un peso aproximado de 300 kilos y están elaboradas en bronce bajo la técnica de cera perdida.

Otros lugares a visitar

Catedral de Zacatecas

Museo Pedro Coronel

Museo Rafael Coronel

Hospedaje

Hay 5 hoteles a un 1 km: