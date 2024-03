La Cristalita: el origen del histórico local de Irapuato donde se endulza la fresa

Irapuato, Gto.- "La Cristalita ha sido y es un lugar emblemático para la ciudad de Irapuato desde hace 58 años, convirtiéndose en una parada obligada para quienes llegan de otros municipios, estados y hasta extranjeros y que les han recomendado visitarla por sus diversas opciones de postres hechos a base de fresas.

Esta empresa nació en el año 1965, en la cocina de una familia. Todo inició cuando al señor Miguel Miranda y su esposa les nació la idea, debido a que se encontraban atravesando por un momento difícil económicamente y así fue como comenzaron a elaborar fresas cristalizadas, el primer producto fabricado por La Cristalita, un postre que se ha vuelto típico en el municipio de Irapuato durante muchos años y que muchas familias irapuatenses también las elaboran de manera artesanal.

El producto es con fresas cosechadas en Irapuato

La señora María Dolores Miranda Elizarraraz, hija del fundador señor Miguel Miranda narró que su padre al dedicarse al cultivo de fresas y al tener bastante sobrante de esta fruta, su madre tuvo la idea de hacer las fresas cristalizadas, producto que fue el principal por muchos años.

Aquí se encuentra La Cristalita

Después de que tuviera tanto éxito, comenzaron a comercializar el producto congelado, el cual era vendido a grandes empresas como Marinela, Herdez y otros fabricantes de mermelada, fue así como tiempo después también elaboraron mermelada con otras frutas, como la guayaba y la zarzamora.

María Dolores Miranda dijo que es un honor que la tienda se haya vuelto parte de la cultura y del turismo de Irapuato.

“Todos mis estudios y mi vida la orienté para el desarrollo de la empresa y elaborar los productos de la mejor manera y para mantener el prestigio que con los años hemos conseguido”, refirió.

La fresa cristalizada, el producto estrella. / Fotos: Marco Bedolla/ El Sol de Irapuato

“Mi padre cultivaba fresa, no era como tal agricultor, les sobraban muchas fresas, no sabían qué hacer con ellas para que no se desperdiciaran, fue cuando mi madre tuvo la idea de elaborar las fresas cristalizadas, en aquella época fue nuestro principal producto y continúa siendo un producto importante y estrella”.

Mencionó que sus hijos y nietos han aprendido de este negocio y también laboran en la empresa familiar, la cual tuvo tal impacto que ya existen sucursales.