¿Te vas a casar? Estos son los temas que debes hablar antes con tu pareja

León, Guanajuato.- (OEM-INFORMEX).- Mantener una comunicación en pareja que sea sincera y fluida es clave para el éxito de la relación. Sin embargo, a veces hay que ir un poco más allá y poner sobre la mesa aquellos temas que por sí solos no fluyen.

Cuando dos personas deciden contraer matrimonio es importante hablar de temas claves para ver si ambos desean lo mismo o si pueden llegar a algún acuerdo.

Finanzas

Es importante saber el apoyo financiero que tendrán como pareja, cómo van a dividir las deudas, si tendrán algún fondo de ahorro, si piensan cambiar de trabajo, si desean apoyar económicamente a un familiar. Mientras más claros y honestos sean en este tema, tomarán una mejor decisión para emprender un proyecto económico en común.

Objetivos de vida

Puede que estén en diferentes etapas, pero que tengan los mismos objetivos a corto, mediano y largo plazo; o puede que estén pasando un proceso similar, pero sus metas son distintas ya sea en el ámbito personal o profesional.

Por esta razón, es importante una comunicación asertiva y sincera para comprobar si hay cosas en común y si ambos van en la misma dirección.

Hijos

Este es un tema que si o si, se debe poner en la mesa, ya que para muchas personas es una de las metas que tienen para sentirse plenos.

Si uno de los dos no quiere, analizar si la otra parte realmente está dispuesta a no cumplir ese objetivo que no repercuta en un futuro; pero si ambos lo desean también hay que hablar sobre cómo será su educación, cuántos hijos tendrán y después de cuánto tiempo quieren convertirse en papás.

Espacio

Es importante habar sobre el espacio que tendrán individualmente antes de entrar al matrimonio, ya que se debe tener en cuenta si la otra persona desea salir a solas con sus amigos y amigas.

También deben tocar puntos sobre si alguno desea realizar alguna actividad sin su pareja, como estudiar, hacer ejercicio o ir al cine y llegar a acuerdos sobre el tiempo para cada uno.

Política y religión

Ambos suelen ser temas conflictivos, porque una comunicación en pareja honesta y con mucho respeto, es fundamental. Y es que a una persona con fuertes convicciones o creencias, tanto en política como religión, difícilmente cambiará de parecer.

De ahí la importancia de tocar estos temas y especialmente si tienen posturas diferentes, resolver cómo lo van a abordar, por ejemplo, con sus respectivas familias o amigos más cercanos. Si alguno participa en una iglesia o partido político, por ejemplo, es muy probable que su círculo íntimo también profese aquella religión o participe de ese sector.