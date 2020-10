Sigue el “caos” con Bárbara Torres

La actriz Bárbara Torres y el gran elenco de la serie “Lorenza bebé a bordo” se encuentran muy contentos con los extraordinarios resultados de la nueva temporada, ya que les ha ido de maravilla.

La comediante argentina en entrevista vía telefónica con El Sol de Irapuato platicó que a la serie le está yendo bastante bien y que es transmitida todos los martes después del noticiero de Denise Maerker.

Recordemos que en la primera temporada la hermana de Lorenza muere y le deja encargado a su bebé, ella siendo jefa de sobrecargo se las arregla para salir adelante con su sobrino.

Ya en la segunda parte, el sobrino está más grande pero Lorenza sigue siendo un caos, se divide en mil partes, ya que tiene que cumplir con el niño como mamá y tía.

En este interesante proyecto Lorenza refleja situaciones que viven las mujeres día a día en la vida cotidiana, se toca el tema de las familias disfuncionales que hay y que poco a poco van saliendo adelante.

Bárbara comentó que la nueva temporada comprende trece capítulos, lo que más le gusta es que el público se ha identificado mucho, la gente ve la serie y dice ami me pasó lo mismo con mi hijo, porque a las mamás les pasa de todo “y hemos hecho de todo con los hijos y poder llevarlo a la comedia, hacerlo chistoso y reírnos de lo que nos sucede es lo máximo”.

Continuó: “México está lleno de mamás que nos vamos a trabajar y vemos la manera de quien nos cuida nuestros hijos, hoy por hoy las familias están constituidas de diferente y las mamás nos partimos en mil.

Por otra parte dijo “los que escribimos Lorenza bebé a bordo todos tenemos hijos y en las juntas creativas todos sumamos ideas y genera cosas muy divertidas que se han llevado a la pantalla”.

Sobre nuestro país señaló: “en México encontré mi lugar en el mundo, creo que no es fácil, pero yo soy feliz de vivir aquí, de hecho yo digo que soy mexicana, como decía Chavela Vargas que uno elige de donde quiere ser, yo soy de esa teoría yo amo México y no me imagino viviendo o trabajando en otro lugar”.

Al charlar de sus planes dio a conocer que ya están hablado de una tercera temporada de la serie, además le gusta el tema de la producción y ya tiene contemplados interesantes proyectos para el 2021.

Finalmente Bárbara Torres expresó: “A todo el público y lectores de El Sol de Irapuato les mando un beso enorme los quiero y en este tiempo de tanta tristeza e incertibumbre me encanta que con la producción que tenemos estamos colaborando con un pequeño granito de arena llevando hasta sus casas esta linda comedia y sana diversión”.