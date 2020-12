Príncipe Harry y Meghan presentarán pódcast para Spotify

El príncipe Harry, de Gran Bretaña, y su esposa Meghan producirán y presentarán podcasts para el servicio de transmisión Spotify, dijo la compañía sueca el martes, comenzando con un especial navideño que se lanzará este mes.

Bajo un acuerdo de varios años, Archwell Audio producirá programación entretenida con "perspectivas y voces diversas", dijo Spotify, en un comunicado.

Los podcasts estarán disponibles gratis a través de Spotify, la compañía que lidera el mercado de transmisión de música. La empresa también ofrece más de 1.5 millones de títulos de podcast como "The Michelle Obama Podcast" y "Mama Knows Best" de la "influencer" Addison Rae, y llega a más de 320 millones de usuarios activos por mes.

Los términos financieros del acuerdo no fueron revelados

La primera entrega de podcast de Harry y Meghan será un especial navideño con historias para celebrar el nuevo año, dijo el comunicado. Se espera su primera serie completa en 2021.

"Lo que nos encanta del podcasting es que nos recuerda a todos que debemos tomarnos un momento y escuchar realmente, conectarnos sin distracciones", dijo la pareja en un comunicado conjunto.

"Con los desafíos de 2020, nunca ha habido un momento más importante para hacerlo, porque cuando nos escuchamos y escuchamos las historias de los demás, recordamos cuán interconectados estamos", agregó.

El acuerdo es la última iniciativa de Harry y Meghan, conocidos oficialmente como el duque y la duquesa de Sussex, para ganarse la vida fuera de la familia real.

La pareja se mudó este año al sur de California con su hijo pequeño, Archie, después de renunciar a sus deberes reales en enero. En septiembre, firmaron un contrato exclusivo de producción de varios años para realizar programación televisiva para Netflix Inc.