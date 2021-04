Líderes mundiales reaccionan a la muerte del príncipe Felipe

Esposo de la reina Isabel II durante más de siete décadas, el príncipe Felipe, recientemente dado de alta del hospital tras ser sometido con éxito a una intervención cardíaca, murió este viernes a dos meses de cumplir los 100 años.

"Su alteza real ha fallecido en paz esta mañana en el castillo de Windsor", anunció un comunicado del Palacio de Buckingham.

El primer ministro Boris Johnson elogió "la vida y el trabajo extraordinarios" del príncipe, encabezando el homenaje de toda una nación donde desde los independentistas escoceses, en plena campaña electoral, hasta los unionistas norirlandeses, sacudidos por una inusual ola de violencia, enviaron mensajes de pésame a la reina.

On the death of HRH The Prince Philip, Duke of Edinburgh. pic.twitter.com/rZlbY1matF — Boris Johnson (@BorisJohnson) April 9, 2021

Todos los partidos políticos anunciaron la suspensión de sus campañas para las legislativas regionales del 6 de mayo y el gobierno confirmó la cancelación de los eventos deportivos.

Los mensajes de pésame comenzaron a llegar rápidamente de todo el mundo: desde Australia hasta Cuba, pasando por Alemania, India o Israel.

Profoundly saddened to learn about the passing away of HRH The Prince Philip, Duke of Edinburgh, friend and admirer of India. My thoughts and prayers are with Her Majesty The Queen and members of @RoyalFamily. May his soul rest in peace. — President of India (@rashtrapatibhvn) April 9, 2021 Statement on His Royal Highness The Duke of Edinburgh. pic.twitter.com/6kq6Lg7cLp — Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) April 9, 2021 My deepest condolences and heartfelt sympathy to HM Queen Elizabeth II, HRH The Prince of Wales, the @RoyalFamily and the people of the United Kingdom on the death of HRH Prince Philip, Duke of Edinburgh. May his memory be a blessing. — Reuven Rivlin (@PresidentRuvi) April 9, 2021

No se anunció de momento la fecha de unos funerales que se verán forzosamente perturbados por las restricciones debidas a la pandemia de coronavirus. Sin ir más lejos, el príncipe Enrique, que debe llegar desde California, tendría que respetar una cuarentena de 10 días.

Hasta entonces, sin embargo, el país guardará un periodo de luto nacional.

Las banderas ondeaban ya a media asta a mediodía y los británicos comenzaban a congregarse frente a las residencias reales de Buckingham y Windsor.

A la lista de los que reaccionaron y enviaron sus condolencias a la familia real se encuentran Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá; Iván Duque, presidente de Colombia; Marcelo Ebrard, canciller de México; e incluso el Arsenal FC.