Paola Martínez Lleva su arte por el mundo

Paola Martínez mujer, orgullosa madre de familia y artista guanajuatense, a quien la pintura le cambió su vida y se transformó en su gran pasión.

Está brillante y talentosa artista plástica, que desde niña se la pasaba dibujando tiene más de 25 años pintando, cursó la secundaria y prepa en el ITESM Campus Irapuato, estudió la licenciatura en diseño gráfico y publicitario en el Centro de Diseño de Monterrey.

Continuando con su preparación se fue al “Art Institute of Dallas”, en donde se especializó en diferentes técnicas en la pintura y participó en importantes exposiciones en esa ciudad.

En la entrevista con “El Sol de Irapuato”, Paola habló de sus hijos Patrizio, Renata y Alejandro que son su inspiración, el motor de su vida y fuente absoluta de apoyo.

En 1995 comienzó a trabajar en composiciones de gran formato, ahora su especialidad y su vida se transformó en pasión por la pintura, fusionando varias técnicas y encontrando su propio estilo.

Maneja el acrílico y el óleo utiliza esmaltes, en Dallas le enseñaron todas las técnicas, pero ella como artista a través de los años descubrió sus propias técnicas que son a base de hacerlo ella misma.

Sus colores favoritos son los vivos, muy fuertes y llamativos que den vida, porque “los seres humanos estamos hechos de emociones y sentimientos, cada día eligo un color distinto y así se van dando las historias de las pinturas con los colores que amanezco”.

A Paola le gusta pintar lo que le inspira la vida, la naturaleza, el ser humano, los animales, las flores, las caras, las formas que se ven en el cielo, lo que ella puede persibir de un atardecer o amanecer.

Plasma en sus obras lo que le nace y lo que quiere la gente, son creaciones únicas y originales no se repite ninguna, no hay copias e impresiones dobles, además quiere hacer litografía.

Al hablar de los retratos dijo que ha hecho muchos, con ojos abiertos y cerrados, familias completas e incluso con sus mascotas, ha pintado retratos con su estilo y trabaja con una técnica nueva utiliza acrílico con un terminado de recina, es una técnica muy moderna, que se está usando en el mundo y que le ha llamado la atención.

De las muestras en las que ha participado destacó que ha tenido el privilegio de exponer en otras partes de la República Mexicana, porque “siempre mi sueño era tener exposiciones, pero yo como mamá, mi prioridad eran mis hijos y me dediqué a ellos, ya más grandes comence a experimentar y expuse en San Miguel de Allende, Guanajuato, México, Monterrey y Guadalajara”.

De la respuesta del público con sus obras señaló: “Me siento muy agradecida y privilegiada con la gente porque me han aceptado mucho, mis exposiciones han roto récord de audiencia y agradezco eso, yo pinto y dejo una puerta abierta al espectador, si les gusta que bueno y si tienen algo que decirme también me encanta que me lo digan, amí me gusta que mi obra deje una emoción, es una conexión padrísima entre el artista y el espectador”.

Platicó que le han llegado invitaciones de Europa y Estados Unidos, ha estado en diversas salas con una sola obra, ha vendido sus piezas en diferentes continentes y tiene obra en muchas partes del mundo.

También realiza arte objeto utilitario, son piezas de arte únicas y originales, como cajas de té, portaretratos, charolas y portavasos, lo hace de manera muy especial, solo en ciertos momentos, porque como están tan chiquitas se lleva más de tiempo crearlas, se las piden mucho y se llevan un pedacito de ella, “son una parte de mi, de una emoción, de un sentimiento y en vez de llevarse un gran formato, se pueden llevar esto muy fácil”.

Lo mejor como artista es que a la gente le guste su arte, porque “ami me encanta que me cuenten o transmitan que vio en una pintura mía y que desde lejos supo que era de Paola Martínez, es un logro el poder encontrarme a mí misma, plasmar mi estilo y que la gente lo reconozca, es grandísimo dejar una huella importante, porque uno como artista busca eso, el estilo propio que te identifique”.

De las satisfacciones que le ha dejado la pintura es ser auténtica, porque “me he sentido muy bien, he encontrado libertad, es como echarme un clavado a mi pintura, perderme un rato, salir y encontrarme nuevamente, porque cuando descargo una emoción, me siento libre y segura”.

De sus planes y proyectos, la también maestra de pintura dio a conocer que tiene muchos le gusta crecer, le agrada lo nuevo, buscar la exploración y quiere especializarse en grabado y escultura a fondo.

Dijo que tiene que seguir creando y mostrar más, no reducir nada al contrario al mundo le falta eso, se carece un poco de valores y se pierde la capacidad de sorprender y eso no lo quiere perder, buscar siempre la capacidad de sorprenderse a si misma y sorprender a los demás, buscando su propia exploración y crecimiento.

Su mensaje para los jóvenes es que: “Los que están encontrando la manera de crear su obra y encontrarse, no se distraigan con el ruido exterior y le den al mundo lo que le falta, arte e imaginación”.

Les aconseja que aunque al principio sea díficil que valoren su trabajo, insistan, sean persistentes, que crean en ellos mismos, nada es fácil pero continuar es de valientes, “Porque hacer lo que amamos es una gran riqueza para nuestro espíritu”.

Respecto a sus emociones comentó: “Dejo que fluyan y las plasmó justo ahí en ese espacio de tela, donde no hay reglas, para comenzar el descubrimiento de mi interior, teniendo una conexión emocional-espiritual y comenzar el proceso de crear-plasmar, al expresarme con un poco de locura y sin limitaciones acarició la libertad”.