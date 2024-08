La primera actriz, Diana Golden se presentó en el Centro de las Artes de Guanajuato, dentro del programa Leo, con “Álbum de Familia”

En entrevista exclusiva para el Sol de Salamanca, luego de presentarse en el Centro de las Artes de Guanajuato, para leer fragmentos del libro de Rosario Castellanos, Álbum de familia, dentro del programa Leo, Luego existo, creado desde el año 2003, por el Instituto Nacional de Bellas Artes, la actriz de cine, radio y televisión Diana Goldenberg Jiménez, mejor conocida como Diana Golden, se siente más mexicana que colombiana, ya que la mayor parte de su trayectoria artística la ha hecho en nuestro país.

Nacida en Colombia, justo el día en que se festeja la independencia en ese País, el 7 de agosto Cali, Colombia la vio nacer en el año de 1965; la artista emigró a México en 1986, luego de presentársele una oportunidad que no dejó pasar, al recibir una invitación para actuar en su primera película mexicana, “mentiras”.

Es la primera vez que está en Salamanca?, Diana Golden dijo, “No, ya he venido varias veces, con leo, luego existo, con obras de teatro y con un espectáculo bellísimo que traje de poesía y chelo.

La actriz, quien tiene en su haber entre 150 a 200 películas, más de 35 telenovelas y más de nueve programas de televisión en las que destacan, “La Rosa de Guadalupe”, “Como dice el dicho”, “mujeres asesinas”, “mujer casos de la vida real”, entre otros más, expresó que se siente más mexicana que colombiana, ya que casi toda su carrera artística la ha hecho en México, a quien ama con todo su ser.

Agradable entrevista nos dio la primera actriz de cine, radio y televisión, Diana Golden / Fotos / Carlos Cisneros

Respecto a su participación en el proyecto del Instituto Nacional de Bellas Artes, Leo, luego existo, Diana Golden comentó que en México se requiere mucho más de éste tipo de eventos, ya que desafortunadamente somos el país que menos tiene la cultura de leer libros, “México es un gran semillero de escritores, leer empieza desde casa, eso sí, no les pongan el tv notas o el tv novelas, porque eso sí lo leen”, dijo la actriz, quien tiene un diplomado en Creación Literaria, está pronto a imprimir y presentar su primer libro de poesía, “Amores, desamores y desatinos”.

También en el 2003 estrenó su primera obra de su autoría, “Un muerto y 4 arrimados”, la cual ha sido todo un éxito.

“A futuro sigo leyendo con Bellas Artes, y bueno lo que venga, iba a hacer una “Rosa de Guadalupe”, pero no pude ir, por estar aquí y ya viene otra vez “Como dice el Dicho y seguimos trabajando, bendito sea Dios”, dijo Diana.

En cuestión de los nuevos talentos que contratan las televisoras o las empresas de cine, Diana Golden expresó que actualmente contratan a artistas por el número de seguidores, mas no por el talento; “Pero para eso estamos los “viejos”, para darle sustento a éste trabajo.

Al final, Diana Golden, comentó que está feliz de vivir en México desde hace 40 años; “En realidad, mi casa es México, aquí me voy a quedar, porque ya no tengo nada que hacer en ningún otro lado, mi casa está aquí, mi corazón, mi carrera es de aquí y yo soy una actriz mexicana, no soy actriz en Colombia, no he trabajado más que una novela hace mucho tiempo, pero allá no me conocen casualmente, no me contratan para ir y se llevan a los de acá”.