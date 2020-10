Julieta Venegas y Mariel Hawley hacen un llamado sobre el consumo responsable

Julieta Venegas, la velerista Galia Moss y la nadadora de aguas abiertas Mariel Hawley unieron sus voces a favor del planeta durante los festejos del Día Mundial del Algodón. Las tres coincidieron en que se deben tomar acciones sencillas pero efectivas para colaborar, por ejemplo, en la conservación de los ríos y mares.

En una charla virtual, exhortaron a la gente para crear conciencia y comprar ropa confeccionada con fibras naturales, como el algodón.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

“Necesitamos cuidar el planeta, sus océanos y sus mares”, dijo la cantante Julieta Venegas desde Argentina -donde actualmente radica-. Y agregó: “También debemos pensar en el impacto que el algodón tiene en el futuro; desde la elección de la ropa que usamos todos los días”.

Asimismo, la compositora e intérprete dijo que es importante generar cambios reales.

“Yo no sabía -añadió- lo de las fibras de algodón y miren que me considero una persona preocupada por el medio ambiente. Si puedes algún día no comprar algo que tiene plástico y evitar consumir cosas que tienen un solo uso y que van a acabar en el mar, eso va a ayudar mucho”.

Gossip Los Ángeles Azules, de estreno con De Buenos Aires para el mundo

Y es que en la charla que ofrecieron Julieta, Mariel y Galia se mencionó que la ropa confeccionada con fibras sintéticas suelta micro partículas en cada lava que terminan en los ríos y mares.

“Creo que mucha gente no sabe acerca del tema de las fibras naturales y las sintéticas. Se necesita generar conciencia. Me parece siempre lindo poder promover cosas pequeñas que todo el mundo podemos hacer, y que se conectan con un estado de emergencia que estamos viendo todos los días en nuestro planeta”, concluyó Venegas.