Ivann Garc: talento de talla internacional

Ivann Garc, artista de talla mundial, a quien desde muy pequeño le agradaba pintar, dibujar, la música y la escultura, ahora es un talentoso creador de arte madonnari, pinta al óleo y acrílico.

No solo ha aprendido a realizar creaciones en 2D con un realismo expresionista asombroso, también ha perfeccionado la forma de arte anamórfico, creando ilusiones interactivas en 3D que sorprenden a jóvenes y no tan jóvenes.

De las obras que ha realizado tiene un elefante en el Museum of Illusions Hollywood, de ese tipo le gustan en tres porque cuando lo vez con tus ojos no lo entiendes hasta lo vez deforme, pero la gente que lo capta con su cámara o a través un lente se impresiona y eso es curioso ver como cambias la percepción de las cosas y se les ve increíble el cambio.

Al charlar sobre su infancia, el artista plástico comentó: “Desde niño yo me quería dedicar al arte, pero mi familia y la gente que me rodeada lo minimizaban, lo clásico tienes que hacer algo en serio, eso no te va dejar nada y por eso estudié diseño publicitario en la escuela Nacional de Artes Gráficas”.

En la entrevista que sostuvo con “El Sol de Irapuato”, dijo que en 2001, se fue a California y comenzó a desempeñar su carrera, en ese momento su impulso por las bellas artes y la creatividad fue silenciado por la alta demanda corporativa en el campo del marketing nacional.

En 2015 un amigo de Yuriria lo invitó a un festival de arte madonnari, participó con una pieza de una niña morenita con un moño rojo y le gustó, “solo era retomar el arte, porque yo lo traía desde niño y cuando mezclé la tiza en el pavimento, me di cuenta que echaba de menos el aspecto práctico de las bellas artes y que mi pasión era esa”.

Al respecto dijo: “me quedó bien la obra yo sabía trabajar los gises pero más fino y profesional, a varios famosos de Guanajuato que sabían de eso, se les hizo raro, porque decían y ese de donde salió subí la pieza a facebook y comencé a recibir solicitudes de Estados Unidos”.

Su regreso al arte lo hizo por distracción, nunca pensó que podría tener un camino en serio, de ahí empezaron a salir invitaciones a otros concursos y exposiciones, sin ganancia, pero conoció artistas muy buenos y famosos de lo mejor del mundo, que le han enseñado mucho.

Vez la diferencia y dices “me agradan ese tipo de personas, me han ayudado a mejorar con consejos y me han enseñado que no hay que ser envidiosos, que si uno puede enseñar, ayudar o dar una buena plática hay que hacerlo”.

Reconoció que en el país del norte todo es distinto, libre de hacer lo que quieran y conforme empezó encontró más libertad, le gustó la idea de hacer cosas nuevas y de inmediato le mandaron mensajes buenos.

Conoció más gente, asistió a más eventos en México, solo que ahí el detalle es que prácticamente todo es concurso, pero en Estados Unidos son exhibiciones, le llamó más atención porque hasta el ambiente es distinto no hay competencia.

Fue tan poderoso ese sentimiento que decidió frenar su trayectoria en el campo del diseño publicitario y dedicar su tiempo a refinar sus habilidades artísticas que se encontraban oxidadas.

De manera sorprendente a pesar del corto período de entrenamiento, ahora es respetado entre los mejores artistas profesionales del mundo y pasa su tiempo viajando para difundir su talento, aunque divide su tiempo entre vivir en Estados Unidos y México, también ha ido a Francia, Alemania, Curazao, Sudamérica e Italia.

Ivann dijo que cuando no está viajando, trabaja en encargos de pintura al óleo desde su estudio, pero viajar es donde se siente más "en casa" porque es donde es más probable que produzca arte para multitudes de personas.

Gracias a sus habilidades artísticas, ahora es buscado en festivales de tiza, museos de artes y murales o también para espacios comerciales, su parte favorita es ver a niños inspirados de la misma manera que él se inspiró de pequeño viendo a Bob Ross, ahora lo que espera es no volver a renunciar a las bellas artes y continuar inspirando a quienes se encuentran con su arte en todo el mundo.

Son cinco años que tiene de dedicarse de lleno al arte, en 2017 inició a pintar óleo que también lo había dejado, ha pulido su técnica, subió de nivel y ya está realizando arte de otro tipo, no solo madonnari.

El artista de 41 años, pinta al óleo y acrílico de hecho eso era lo que hacía desde chico, sobre lo que pinta, hay amigos famosos que le recomiendan que debe tener un estilo en cuanto a la técnica, pero a él no le gusta que lo encajonen en algo, aunque es la manera más fácil que lo identifiquen y reconozcan.

Señaló que en parte eso ha sido bueno porque le ha abierto más puertas, pues organizadores y la gente que lo quiere contratar saben que es más versátil, libre, no esta limitado, pero a su vez le ha afectado un poco a no crecer por no tener una técnica.

“Cuando hago algo me gusta que tenga un rostro, que exprese mucho, es bueno para el realismo, que la gente lo vea y le diga algo, no me gustan las obras que te tengan que explicar”, comentó.

Asimismo dijo: “Hay amigos que prefieren ganar y ganar aunque sea estar repitiendo lo mismo, ya no aportan nada nuevo, ni arriesgan, pero lo hacen más por sentirse famosos en redes sociales, aunque mi camino es más lento, me interesa más ser reconocido a nivel mundial y a donde me inviten yo llevó mi arte”.

Ivann vende sus obras, realiza obras para él y para quienes le quieran comprar, aunque no se podría llamar pintor comercial, porque es pintar diario lo que te pongan y él elige más que hacer y que no hacer, ya que necesita que le mueva algo.

Al abordar el tema de los concursos comentó que no le agradan por los ambientes, pues piensa que deberían ser tomados más en serio desde los que organizan, hablando de jueces y convocatoria, porque los llevan a cabo sin importar como salgan, solo porque se tienen que hacer.

Para concluir expresó: “Trató de ser de los mejores y demostrar con el trabajo que puedo ser de los mejores del mundo no solo del pueblo y eso me ha llevado a que me inviten a trabajos más serios internacionales y sí se puede lograr lo que uno quiere, pero si lo tomas en serio todo para va caer solito”.