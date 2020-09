[GALERÍA] Humberto Javier Bernal Del Ruedo al Lienzo

Humberto Javier Bernal González desde joven creaba arte en los ruedos como torero y hoy a sus 69 años lo sigue haciendo en el lienzo con sus extraordinarias pinturas y la literatura, porque su vida es un: ARTE.

El torero, pintor y escritor, quien desde niño se sintió atraído por el arte a los 18 años de edad realizó su primer hermosa pintura al óleo.

Originario de la Ciudad de México, pero irapuatense de “corazón” estudió en la preparatoria oficial, desde hace 43 años reside en Montreal con su esposa e hijos que también son canadienses, pero no se olvida de nuestra bella tierra “fresera” y cada que puede viene de visita, ya que incluso tiene su casa aquí.

El artista plástico nacido el tres de junio de 1951 estudió en la academia San Carlos y terminó su carrera en artes plásticas en la escuela de Arte, Artístico y Comercial en la Ciudad de México.

Al maestro Bernal le gusta ser original no copiarle a nadie y al meterse a estudiar lo hizo para buscar técnicas, sin embargo él mismo ha descubierto sus propias técnicas.

“Yo sueño lo que pintó, a veces me levantó en la madrugada y mi esposa me dice que estas loco, porque a esa hora me paró a pintar o escribir”.

Toda su vida se ha dedicado a torear tuvo el privilegio de viajar a España, Colombia y Perú, de hecho sus obras están dedicadas a la fiesta brava, pero también trabaja pintura clásica y tiene cuadros originales de él que no son taurinos por ejemplo rostros hasta con diez o más imágenes.

En la charla con El Sol de Irapuato comentó que por su trabajo no se dedicaba al cien al arte, tiene once años de manera consecutiva que pinta, maneja técnicas como el óleo, acuarela y carbón, sus colores favoritos son el azul, amarillo, rosa y pastel.

Sus extraordinarias obras de arte, el también torero las expuso dos años seguidos en Ciudad Nezahualcóyotl, en donde participó con la obra “Quien ha tocado el tiempo” es sencilla, pero tiene varias facetas y ganó en ambas ocasiones.

En Irapuato platicó que expuso en la Feria de las Fresas y en Canadá ha expuesto sus obras en algunas iglesias, en galerías no porque no se ha inscrito como pintor.

Humberto Javier a las obras que son taurinas no les pone título, los demás cuadros si tienen, él pinta lo que le nace, pero cuando estudiaba sí elaboraba retratos, los vendía para ayudarse, con lápiz sí crea rostros, pero se siente más libre con su estilo propio.

El maestro Bernal dijo que sigue siendo torero, que nunca se va retirar y mientras Dios se lo permita él seguirá toreando, desde hace cinco años tiene en Irapuato una academia taurina, pero por la contingencia sanitaria todo está parado.

También habló de su libro “Siete días, siete sueños” lo tiene registrado, pero por falta de recursos no lo ha podido sacar, porque el quiere que su libro tenga categoría y una buena presentación, la gente lo va leer en dos o tres días es muy interesante contiene 180 páginas, ya tiene otro libro que se llama “El ladrón de sueños”.

“Yo al escribir o al pintar me estoy expresando, siempre he sido bohemio, me gusta mucho el arte, porque yo sueño que pintó, me levantó y pintó a la hora que sea, no busco dinero, ni fama, busco que se reconozca el arte, para que nuestra sociedad viva el arte que lo sepa aprovechar, que la juventud y personas de cualquier edad amen el arte”, finalizó.