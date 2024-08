Diana Golden, lee álbum de familia de la escritora Rosario Castellanos

La actriz, Diana Goldemberg Jiménez, mejor conocida como Diana Golden, se presentó ante un nutrido público en el Centro de las Artes de Guanajuato, a quienes leyó fragmentos del libro de Rosario Castellanos, “Álbum de familia”.

El programa Leo, Luego existo, es impulsado por el Instituto Estatal de la Cultura, a través del Centro de las Artes de Guanajuato, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, El Instituto Nacional de Bellas Artes, como un programa para impulsar el interés de la lectura entre los, niños, jóvenes y adultos.

La primera actriz, comentó que no es la primera vez que toca suelo salmantino, pues ha estado en otras ocasiones con el programa de lectura, así como obras de teatro, con poesía y chelo.

“Leer para mí es un placer, es viajar a diferentes sitios con mi imaginación, crecí leyendo y cada vez que en el teatro he tenido la oportunidad de acercarme a nuevos autores a nuevos universos, me descubro fascinada y maravillada del poder hacía donde me pueden trasportar”, expresó la actriz, quien ha participado en más de 200 películas y más de 35 novelas.

Entre risas y la emoción de los asistentes, la actriz nacida en Colombia, leyó trozos de Álbum de familia de Rosario Castellanos; quien agradeció la presencia del público, entre jóvenes de la escuela secundaria técnica y asistentes, algunos procedentes de Valle de Santiago, Irapuato, Celaya, León y de ésta ciudad.

Álbum de Familia, está compuesto por cuatro relatos, narra de un repertorio de personajes femeninos; mujeres no comunes y corrientes, son escritoras, profesoras de literatura, Además de ser madres de familia, esposas, solteras, divorciadas, con mentalidad tradicional o liberal.

Durante la narrativa, Diana Golden envuelve al asistente con la historia de éstas mujeres que con valentía y honestidad vencen sus miedos e incertidumbres, en donde cada una de ellas ataca a la otra con diálogos hirientes, haciendo una especie de juicio.

Por un espacio de casi 45 minutos los asistentes al Centro de las Artes de Guanajuato escucharon la narrativa y al final, Diana compartió e intercambió experiencias sobre la lectura y culminó, en especial a los jóvenes estudiantes que tomen como costumbre leer un libro, “atrévanse a tocar un libro, te hace viajar o conocer historias, leer me ha dejado llegar hasta donde esto, México es un gran semillero de escritores”, dijo la actriz, quien dice ser ya más mexicana que colombiana, con una trayectoria de más de 40 años.

Al final de “Leo, Luego existo”, los asistentes de pie agradecieron la agradable tarde-noche que les hizo pasar en donde los envolvió. Luego intercambió charlas y anécdotas con la gente, quienes además se tomaron la foto y repartió autógrafos con la bella artista.