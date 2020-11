Cuau Jr. forja su propio camino entre fogones

Al igual que su padre, el ex futbolista y actual gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, persigue sortear obstáculos en la vida. "Voy forjando mi propio camino para enorgullecer a mis padres”, declaró Cuau Jr., el eliminado en el cuarto programa del reality culinario MasterChef.

“Desde el momento que mandé mi casting, nunca mencioné quien era mi papá, e igual no me gusta sacarlo mucho, ya que obviamente él tiene una carrera bastante larga, pero no tengo que recaer en su imagen, sino más bien crear la mía. Sin embargo, siempre voy a tener su apoyo incondicional en cada proyecto para seguir adelante en mi vida”, afirma Cuau Jr., en entrevista con El Sol de México.

Tras elaborar el platillo de costillas de puerco en adobo sin la cocción requerida, Cuau salió de la competencia, por dictamen de los jueces Betty Vázquez, José Ramón Castillo y Adrián Herrera:

“Sigo un poco triste por mi salida de la cocina. Aunque contento por el desempeño que tuve durante el mes que permanecí”, confiesa.

Ahora que él está fuera del reality, espera que lleguen a la gran final sus ex compañeros de habitación, la soldado, Itzel y Rolando; mientras que de Meche y Nicolás se lleva los mejores recuerdos: “Nos tomamos cariño desde el principio porque en el momento de tomar la habitación dijimos quién ronca más o quién ronca menos y todos quedamos en el mismo cuarto. Les tuve mucho cariño a todos ellos, me llevo mucho aprendizaje”.

Cuau, el cuarto eliminado de MasterChef 2020, es un profesional en mercadotecnia, va por un postgrado de Publicidad y a futuro piensa tener una cafetería y a largo plazo un restaurante. "Hago mucho ejercicio y tengo mi canal de YouTube, pues mis fans me siguen pidiendo recetas para que las comparta. Igual les digo a todos que esto no se ha acabado, se me cerró una puerta y se me abrieron otras”.

El show no ha estado exento de polémica, como el hecho de que a su salida, Adriana fue la única que no se despidió de él. “Cada quien es educado de cierta manera y no sé el motivo por el que no bajó a despedirme. Yo me manejé con todo respeto hacia mis compañeros, los de producción, los jueces, pero cada quien es responsable de sus actos”, reitera.

Y en relación a que ya se destapó en redes sociales que Adriana es una de las finalistas pues un familiar de ella mostró el boleto de avión de Tijuana hacia la Ciudad de México, contestó Cuau: “Yo la verdad igual me sorprendí porque las grabaciones siguen; filtraciones, rumores, aunque se quieran cubrir, saldrán. Yo les digo a las personas que vean cada viernes las emisiones para que vean que va pasando y se dejen sorprender por cada eliminación, a fin de que disfruten del factor sorpresa, como fue mi caso muchos no esperaban mi salida e igual me tocó ser eliminado”.

El participante de la cocina más famosa de México, se lleva grandes amistades, asegura, "porque la convivencia dentro de la casa es importante. Y no se puede estar aislado, aprendes hasta su técnica y estilo, porque es bueno compartir de lo que se sabe y también es bueno aprender de los demás y eso te facilita seguir en la competencia”, finaliza.