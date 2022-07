Celebra de rosa Khloé Kardashian su cumple 38

León, Guanajuato.- Khloé Kardashian cumplió 38 años y “vistió” su festejo de rosa cual temática de una de la famosa y emblemática muñeca Barbie, pues además del color de su decoración, la celebridad presumió una figura más delgada.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

En el festejo se reunieron familiares y amigos del mundo del espectáculo en la lujosa y famosa mansión de Kris Jenner, su mamá y manager.

En las fotos que ha compartido a través de sus redes sociales, se ha dejado ver la temática de su cumpleaños en el que tuvo como mejor compañía a su hija True Thompson.

La más irreverente de las hermanas Kardashian lució un vestido rosa de látex ajustado y accesorios lujosos como un collar en forma de corazón. Nuevamente con un corte bob francés rubio, que está en tendencia entre las celebridades Hollywood. Su hija, vestida a juego con ella, llevó un vestido de tirantes con lentejuelas también en color rosa.

En una de las imágenes que publicó, aparece junto a sus amiga Khadija Haqq y su hermana gemela Malika.

Vestir a juego ya es una tradición de la familia Kardashian, pues hace unos meses Kim y sus cuatro hijos lucieron la misma pijama; y por su parte, la recién casada Kourtney y su esposo Travis Barker también se han vestido iguales.

¿Se quitó Khloé Kardashian los implantes?

Las versiones en torno a que se quitó los implantes de glúteos son cada vez más fuertes, pues parece que ha desaparecido el prominente trasero que le caracterizaba y, en cambio, ahora luce mucho más reducido y en proporción a su cuerpo.

Su estética física es muy diferente a como solía mostrarse hace una deécada en su reality “Keeping Up With the Kardashians”, pues a raíz de este proyecto fueron unas de las famosas que impusieron la tendencia de la cirugía plástica como un ideal de la belleza y hoy, parece que le han dicho adiós.