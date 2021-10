“Así prospera un inmigrante”, libro de Dwhight Molina

El venezolano Dwhight Molina es un ejemplo de que el trabajo constante equivale a alcanzar sus sueños, sin importar estar lejos de su país natal. Su experiencia lo ha llevado a transformar la vida de más migrantes que buscan una oportunidad en Estados Unidos, a través de sus servicios legales y de su libro titulado “Así prospera un inmigrante”.

Su experiencia le permitió plasmar por escrito todos aquellos consejos que le han funcionado para su crecimiento; “Así prospera un inmigrante” es un manual práctico para todos los migrantes. Este libro es para todo aquél que tiene o está ejecutando un plan para salir del nido y alzar el vuelo. Debo aclarar que no deseo circunscribir el término “inmigrante”, más bien deseo que comprendan que hay muchos tipos de nidos desde dónde emigrar”, dijo.

El manual contiene como palabra clave “La prosperidad”, para Dwhight Molina “ser próspero es entender que nada nos hará más felices que vivir con propósito; es saber que se gana más ejerciendo un oficio por pasión que por dinero.

En otras palabras, si una actividad nos produce entusiasmo, energía y satisfacción, sin importarnos la ganancia monetaria que nos pueda generar, hemos alcanzado la cúspide del éxito. Nuestro propósito de vida se encuentra ligado a nuestra pasión y creer que la plenitud se halla en las riquezas es un pensamiento muy vano y pobre”.

Dwhight Molina está convencido de que su labor es poder guiar y ayudar a más personas a alcanzar la prosperidad desde diferentes roles: escritor, asesor y comunicador. “En el campo profesional brindamos asesoría y consultoría migratoria eficaz. Son cientos de familias que están legalmente establecidas aquí gracias a nuestra ayuda. En el campo espiritual muestro que la prosperidad se cuece a fuego lento. Su secreto se encuentra en el buen estado del alma y en mantener los pensamientos en su punto correcto; de lo contrario, se corre el riesgo de que nuestro propósito vital se oscurezca”, comentó.

El también escritor es un empresario venezolano que debido al declive político, económico y social del país que lo vio nacer, se vio obligado a buscar oportunidades en tierras lejanas. “Fue muy triste ver cómo mi tierra se convertía en la antítesis de lo que un día soñé. Creo que ninguno que haya trabajado tan duro por sus posesiones se imagina que por factores externos podría perder todo en un santiamén”, expresó.

En 2015 llegó a Nueva York. “Era como un espectáculo visual: todo estaba perfectamente alumbrado, los altos edificios y las enormes pantallas led se veían como estrellas parpadeantes en el cielo nocturno. Me sentí tan impresionado como Will. de “El príncipe del rap”, cuando llegó a la casa de sus tíos en Bel-Air. ¡Todo me parecía asombroso!”, platicó Molina.

Dwhight se enfrentó al cambio cultural, comenzando por el idioma, una barrera importante al llegar a un nuevo lugar, pero para él fue un aliciente a dar lo mejor de él, así que se aplicó y adaptó a ese nuevo lugar.

Luego de dos meses de haberse instalado, por fin encontró un empleo que le permitió generar ingresos para su familia. “Recuerdo que comencé a fregar los platos con todo el amor del mundo. La emoción no me cabía en el pecho. No podía creer que después de un par de meses comenzaría a producir dinero”, resaltó.

Hoy es emprendedor y prestador de servicios, roles desde los que aporta opciones para todas las personas que por algún motivo tomaron la decisión de emigrar a Estados Unidos. También ha incursionado en el mundo del espectáculo como presentador del programa de televisión “Bienvenido América”, donde entrevista a muchas personas que son ejemplo a seguir por sus ideas, determinación y sobre todo porque prestan un servicio a la comunidad.

