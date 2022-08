Andy Benavides anuncia cuarto embarazo tras polémica familiar

León, Guanajuato.- La empresaria e influencer regiomontana, Andy Benavides dio la noticia de que se convertirá en mamá por cuarta ocasión y las primeras en saberlo fueron sus pequeñas Alía, Aria y Andy.

El video del anuncio a sus nenas lo compartió en su cuenta oficial de Instagram donde se les ve disfrutan del sol, mara y arena, mientras que Andy les muestra la foto del ultrasonido de hermanita o hermanito, y en el que posteó “Baby number 4 on the way. Gracias Dios por una nueva bendición en nuestras vidas”.

Hasta el momento el reel que tiene como fondo el tema “Sentirme vivo”, interpretado por Emmanuel, cuenta con 68.2 mil reacciones y casi 2 mil comentarios, muchos de estos deseando a la influencer y su esposo Tavo Leal que en esta ocasión de convierta en papás de un niño.

“No manches, ¡qué emoción! ¡Muchas felicidades! Creo que ahora si viene el niño. Últimamente ya le estoy atinando”, “Omg que sea niño”, “Justo ayer soñé que estaba embarazada, qué miedo”, “Se viene el niño” y “Órale qué valiente 4. Felicidades un bebé siempre es una bendición”, fueron algunos de los comentarios de sus seguidores que suman una comunidad en Instagram de 1.3 millones.

Las hermanas mayores toman la imagen en sus manos y luego felicitan a su mami con un tierno beso en la pancita y luego mientras las pequeñas corren de fondo a la orilla del mar, Andy sostiene la imagen del nuevo integrante de la familia.

Embarazo en medio de la polémica

La noticia del nuevo heredero de la también conductora, se dio meses después de que su familia estuviera involucrada en diferentes situaciones legales.

Su suegro, fue detenido por temas relacionados con un grupo armado, mientras que su esposo fue arrestado luego de agredir físicamente a un médico.

Desde entonces no ha dado declaraciones al respecto y en redes sociales ya no se muestra acompañada del papá de sus hijas.

¿Quién es Andy Benavides?

Es una empresaria, blogger e influencer de moda de 36 años originaria de Monterrey, Nuevo León.

Se graduó de la licenciatura en Derecho en el tecnológico de Monterrey, pero descubrió su gusto y potencial en las redes sociales y decidió dedicarse a la comunicación y la moda.

Participó en un reality de moda en el canal de televisión de paga Discovery Home & Health y como figura pública comparte también el día a día como mamá de tres hijas con quienes siempre luce combinada y al último grito de la moda.