Xóchitl Gálvez, ¿sorpresa política?

“Que el Presidente se prepare, que me respete, porque ya le dije que me entregará la banda presidencial”. Estas palabras son de la senadora Xóchitl Gálvez, quien vio la luz primera en el pueblo de Tepatepec, del estado de Hidalgo. Nació en medio de la pobreza, de padre indígena y madre mestiza. A los 6 años vendía golosinas para apoyar a su familia. Superó el alcoholismo de su padre, pero tiene una hermana en la cárcel, de la que ella dice que no es responsable. Logró graduarse de ingeniera en computación en la UNAM y se convirtió en una exitosa empresaria. Ha obtenido muchos contratos para su empresa de los gobiernos de Fox hasta López Obrador, ojalá esté bien con el SAT y con el IMSS.

En el año 2000, Vicente Fox le dio el nombramiento de Comisionada Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Usa huipil, pero la priísta Beatriz Paredes afirma que Xóchitl le copió su vestuario. Gobernó la demarcación Miguel Hidalgo, de la Ciudad de México, con una población de 400 mil habitantes, menos que Irapuato. En 2018 fue electa senadora por el PAN. El 27 de junio anunció en Twitter: “seré la presidenta de México”. Al día siguiente tenía 3.7 millones de vistas. El director del periódico Excelsior, Pascual Beltrán del Río, escribió en una columna reciente que “el gran enemigo de la carrera política de la senadora Gálvez es su ego”. Lo cierto es que Xóchitl Gálvez es una sorpresa política.

La Senadora Xóchitl Gálvez ha dado un giro inesperado a la política mexicana, al postularse en el Frente Amplio por México como aspirante presidencial para las elecciones de 2024. El Presidente López Obrador asegura que fue el empresario Claudio X. González quien tomó la decisión de que ella fuera la candidata. Sin embargo, Xóchitl dice que Claudio X. González nada tiene que ver con su decisión de buscar la presidencia de la república. Xóchitl Gálvez, una ingeniera, se inscribió para competir por la nominación de la oposición en México, que hasta ahora estaba debilitada frente a la abrumadora popularidad del Presidente López Obrador. Si Xóchitl Gálvez logra obtener la nominación, podría enfrentarse en la contienda electoral con la exjefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum, quien liderea las preferencias para ser candidata de Morena.

Sobre su papel en la oposición, Xóchitl Gálvez ha dicho que Carlos X. González fue un gran impulsor de la Marea Rosa y de la Alianza Va Por México. Lo anterior significa que sí ha estado en contacto con Claudio X González, mucho antes de tomar su decisión de participar en el Frente Amplio Por México. Entre Santiago Creel y sus lágrimas de cocodrilo y la senadora Xóchitl Gálvez con su disfraz de dinosaurio, me quedo con Xóchitl, por su perfil liberal, porque es defensora de los derechos de la mujer para decidir sobre su cuerpo los derechos de LGBT y los programas sociales del presidente Andrés Manuel López Obrador.





Docente y escritor

ezequielsotomar@outlook.com