¡Viva México! Ya no soy México-americano

Por mi padre yo soy mexicano, por destino soy americano,

yo soy de la raza de oro, yo soy México-americano.

Banda Los Lobos, “México-americano”

Ver video: https://onx.la/28434





Después de una presentación en Chicago de Los Lobos (banda de rock chicano), un hombre nacido en Estados Unidos pero con ascendencia mexicana le comentó a David Hidalgo, vocalista y guitarrista del grupo, ya no somos México-americanos, amigo, ahora ya somos mexicanos. Este tema de la doble nacionalidad ha sido motivo de muchos debates y con la modificación a la Constitución Mexicana del 2021 aún más. Como leeremos más adelante, esta reforma lo cambió todo y ahora se habla, incluso, de la nueva gran nación mexicana. Estamos en el mes patrio y con el orgullo patriótico a flor de piel, por lo que sería importante ver cómo el sentimiento de ser mexicano también tiene que ver con ir o venir de otra tierra.

Cuando las campanas resonaron la madrugada del 16 de septiembre de 1810 en la iglesia de la localidad de Dolores (hoy municipio de Dolores Hidalgo C.I.N., Guanajuato), el clamor era para luchar por ser una nación. Ese fue el punto de partida histórico para que, después de una intensa guerra que concluyó en 1821, naciera México. La independencia de nuestro país tiene lazos tan íntimos con la movilización de personas que no se entendería nuestra historia contemporánea sin esta relación que nos hace únicos a los mexicanos. Recordemos que la llegada de extranjeros fue de Europa, sobre todo de España, y aunque ésta cesó casi por completo con la guerra por la independencia, fue hasta 1920 que las personas de otros países comenzaron a buscar nuevamente en nuestra tierra una oportunidad de ser.

¿Y qué pasaba con la migración de centroamericanos en aquellos años? Antes de que el Cura Hidalgo hiciera sonar las campanas, Centroamérica formaba parte de la “Nueva España” y no se tenían fronteras. Después de que se consumara la Independencia de México, varios territorios centroamericanos tuvieron la intensión de sumarse al Imperio de Agustín de Iturbide. No obstante, esta idea no se consumó. Ahora bien, según los especialistas, la migración a los Estados Unidos inició unos años después de la independencia, entre 1836 y 1853. Se sabe que estos primeros intentos por conquistar el “sueño americano” se debieron a la construcción de las líneas del ferrocarril en el oeste de la Unión Americana. La voz corrió rápido: los “gringos” necesitan mano de obra y pagan bien. La respuesta fue natural y tanto mexicanos como centroamericanos comenzaron a buscar suerte al otro lado del Río Bravo. Esta puerta que se abrió para que iniciara la migración y que los gobiernos estadounidenses aparentan cerrar cada año con restricciones fronterizas, hoy la mantienen más abierta que nunca para seguir cubriendo sus necesidades laborales.

Este contexto que envuelve a la Independencia de México y a la migración, hacen de nuestro país ese mosaico multicolor que es reconocido y celebrado por los millones de mexicanos que vivimos en todo el mundo. En este punto quiero hacer una mención: quizás muchos no lo sepan, pero desde el año pasado ya celebramos un nuevo México. En su artículo La transformación que viene del norte, el distinguido Tonatiuh Guillén López, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, nos habla de algo que ya está definido en las leyes pero que pocos están conscientes de lo que significa y, más aún, de lo que implica. “A partir del 17 de mayo de 2021, mediante la reforma constitucional en materia de nacionalidad publicada por el Diario Oficial de la Federación, las y los mexicanos incrementamos súbitamente nuestro número por millones”, escribió el ex titular del Instituto Nacional de Migración.

La reforma al artículo 30 reconoce como parte inherente de la nación a las personas descendientes de mexicanos nacidos en el extranjero. Es decir, Guillén plantea que nuestro país, nacido en 1821 y que hemos venido construyendo en más de dos siglos de esfuerzos, aciertos y tropiezos, hoy es más grande que nunca. ¿Pero cuáles son las nuevas dimensiones? El mismo Tonatiuh lo aclara en su artículo La nueva gran nación mexicana: “En números amplios, somos 128 millones en el territorio y aproximadamente 38 millones en el extranjero”. Esto viene a cambiarlo todo, ya que es una oportunidad para extender la grandeza de nuestra patria más allá de nuestras fronteras y con personas que son de nuestra propia sangre, aunque hayan nacido en otro país. Yo mismo, al ser México-americano, antes tenía que demostrar con creces mi mexicanismo (y no sólo el que la burocracia exigía). Pero con la reforma, ahora da lo mismo nacer en Chicago que en Moroleón, mientras el padre o la madre tengan nacionalidad mexicana. Incluso, mis dos nietos nacidos en Colorado Springs, ya pueden ondear la bandera tricolor en el auto de papá al ir al partido de beisbol en pleno 15 de septiembre.

Sería bueno que, para las próximas celebraciones patrias en la Plaza de la Constitución, se invitara nos sólo a Los Tigres del Norte sino también a Los Lobos, y que ambas agrupaciones cantaran corridos mexicanos y, por qué no, compusieran una nueva canción titulada “Somos mexicanos”. Por lo pronto, en Guanajuato, que es el lugar en donde nació México aquel 16 de septiembre de 1810, los recibimos con los brazos abiertos para gritar juntos en Dolores Hidalgo: ¡Viva México! ¡Viva Guanajuato! y ¡Vivan los nuevos guanajuatenses! Y para muestra del aprecio que tenemos en nuestra entidad a todos los mexicanos, pueden ver el mensaje que el Gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo les brindó a nuestros migrantes guanajuatenses en el mes patrio: https://fb.watch/fANJR0dgA1/





