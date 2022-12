VICISITUDES | Vamos a cambiar la historia

bBuena parte de la población en México, a la cual le gustan los deportes, y sobre todo el futbol, estaba al pendiente del partido entre las selecciones de Argentina y México, en el Mundial de Qatar, y los pronósticos eran bastante reservados para que nuestra selección derrotara a la de Argentina.

La gran mayoría de los que aman, practican o al menos ven y disfrutan el futbol deseábamos que se obtuviera un buen resultado deportivo.

Ese día, antes de comenzar el partido, recibí un mensaje de un muy buen amigo, el cual ama y practica extraordinariamente el futbol, Faustino, haciéndome el siguiente comentario y propuesta, a la vez, el cual dice:

“Qué tal maestro, buen día. Hoy me despertó un amigo, preguntándome qué pronóstico tengo para el partido México contra Argentina y le contesté dos a uno a favor de Argentina y me dice, ‘pues igual coincido’ y listo, fue todo lo que comentamos. Más tarde, le llamé y le dije: ‘¿sabes qué?, vamos a cambiar la historia, vamos a mandar buena vibra y pues si más gente nos uniéramos a pensar positivo, yo creo que ayudaría mucho, ¿no? No dudo que sí hay gente que siempre está positivamente, pero necesitamos ser más. No sé si recuerdes la frase tan comentada <Lo que crees, creas>, entonces, pues me quedé con eso. Entonces vamos a pensar, vamos a pensar que sí se puede y qué bueno que los jugadores lo pensaran y así todo mundo pensara positivo, pero desgraciadamente no todo es así. Te comparto esta reflexión, pues al menos hay que ser de los que sumemos, ¿cómo ves? Saludos y ¡qué gane México, profe ¡”.

Me gustó la iniciativa que tuvo y la motivación que se sentía en su mensaje, porque así debe ser en todo evento, no necesariamente deportivo. Su propuesta fue oportuna, nada mal y muy positiva, une fuerzas y conciencias, recordando, como lo dijo otro buen amigo, que “los buenos pensamientos no tienen fronteras”.

Era importante sumar energías, esperando una satisfacción y alegría deportiva. El futbol mexicano, como en otras latitudes, es un tema de mucho análisis y más profundo de lo que parece, pues socialmente está ligado a los intereses de la población, como prueba de desahogo, de alegría y no de frustración. Es cuestión de idiosincrasia mexicana.

Yo compartí la propuesta, ya cuando había comenzado el encuentro y las respuestas no se hicieron esperar. Se le estaba dando pelea a Argentina y se esperaba que para la segunda parte así se continuara, pero no fue posible. El panorama se veía cada vez más difícil, complicado. El pronóstico que la mayoría se había planteado de dos goles de ventaja para los argentinos se estaba cumpliendo, faltando sólo el gol de México. Hubo quien mencionó que desde que salieron al segundo tiempo, México se conformaba con el empate y bajaron un buen de juego y Argentina aprovechó. Se hubiera podido, si hubiéramos seguido igual, pero ya no se podía, “ni a madrazos”. De todo hubo en los comentarios.

Qué curioso: mientras que para los mexicanos era un partido para calificar a la siguiente ronda, para los argentinos era ya una final para ser campeones; cuestión de mentalidades.