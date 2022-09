VICISITUDES | PROCURARLOS DESDE PEQUEÑOS

“Cada acción, cada pensamiento, cada sentimiento, contribuye a la EDUCACIÓN de la índole de los hábitos y de la inteligencia, y ejerce una influencia ineludible sobre los actos de nuestra vida”. Samuel Smiles.

Qué importante es la formación de hábitos en nuestra niñez, en nuestra adolescencia y en nuestra juventud, pero, sobre todo, en la primera, porque ahí es donde, “en tierra fértil se siembra la semilla” que reverdecerá cuando crezca. Bien sabemos, porque esto no es nada nuevo, que los hábitos, cuando son malos, producen vicios, mientras que LOS HÁBITOS, CUANDO SON BUENOS, GENERAN VIRTUDES, y eso lo vemos con las actitudes de las personas cuando ya son adolescentes jóvenes o personas adultas, con base al comportamiento social que demuestran al estar en contacto con los demás, y, porque no decirlo, con ellos mismos, ya que los buenos hábitos deben permearse desde nuestro aprendizaje personal, aunque seamos los únicos que los veamos. El hombre, creo yo, desde que se vuelve un ser social, que convive y compagina con los demás, ha ido desarrollando una serie de comportamientos que lo distinguen de lo otros ejemplares humanos, y lo digo en función de que cada comportamiento viene sustentado en las experiencias que van teniendo durante su desarrollo, y, además de comparar el cómo se comporta él, en relación en cómo lo hacen sus congéneres, sucediendo esto en todas las naciones del mundo.

¿Qué es lo que nos mueve a actuar de una determinada forma, que es socialmente aceptada como norma de conducta y de cómo dirigirnos a las otras personas con quienes compartimos vida? Pues es la generación de los buenos hábitos, que como ya mencioné se convierten en virtudes, porque así sabemos con quién estamos entablando un dialogo o una relación. Está clarísimo que nadie da lo que no tiene y no actúa como debiese ser si no comienza por conocer a Dios, y una vez que lo conoce o trata de conocerlo, debe aprender a conocerse a sí mismo, para que al final pueda conocer a los otros.

Si a un pequeñito de año y medio o dos años, que es cuando comienza a diferenciar lo que está haciendo cuando juega, selecciona sus juguetes y los comienza a usar para distraerse, o relajarse, lo enseñamos a que una vez que los haya usado los regrese a su lugar, éste comenzará a tomar conciencia de que así deberá ser siempre, pero si no lo hacemos entonces pensará que puede hacer el tiradero que quiera ya que otros los recogerán por él, dándole un mensaje totalmente negativo, y generando en él un mal hábito, que dará lugar a un vicio.

Esto, claro está, hablando de lo más sencillo para ejemplificar. Si no se procuran los buenos hábitos desde pequeños, después será más difícil el que los hagan suyos, y si se van adquiriendo desde pequeños, desde niños, entonces estos durarán toda la vida. Benditos aquellos padres que han inculcado los buenos hábitos en sus hijos, pues son fortaleza para la familia y la sociedad. Hoy como siempre lo que se ha aprendido bien en casa se refleja en todas las acciones de vida. Bendiciones. Mtro. Armando.