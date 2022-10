VICISITUDES | El que no escucha consejo…..

Existe un dicho muy coloquial, creado por el pueblo, que se ha escuchado durante mucho tiempo, mismo que dice: “El que no escucha consejo no llega a viejo”.

Pues bien, más de alguno de nosotros lo hemos recibido y eso nos ha ayudado tal vez a crecer o a tomar alguna decisión por alguna inquietud que traemos, pero aquí es preciso resaltar que uno debe ser quien pida el consejo, para tener una opinión que nos ayude a considerar una buena toma de decisiones.

Pero, ¿qué pasa cuando recibimos un consejo sin haberlo solicitado? Pues seguramente que no lo escucharemos con atención, como lo hicimos con los otros, o lo que es más, vendrá a nuestra mente lo que también escuchábamos tiempo atrás: “No des a nadie consejo si no te lo han pedido”, ya que lo pueden tomar a mal y dependiendo de la madurez de quien lo recibe, podemos llegar a ser agradecidos; sin embargo, bien sabemos que “los buenos consejos nunca salen sobrando”, sean pedidos o no.

Siempre estaremos a la expectativa de que no lo sabemos todo y que tarde que temprano requeriremos un consejo que nos ayude a recomponer el rumbo. El tiempo nos va enseñando poco a poco lo que nos hace falta, para seguir adelante en nuestro caminar y, por igual, también nos permite tomar conciencia de que solos no podemos avanzar, ni tampoco, por muy buenos que seamos, podemos autoaconsejarnos.

Es difícil dar un consejo a alguien en particular, pero más difícil es darlo delante de todos y más aún si se personaliza, por lo que nunca es bueno aconsejar en público, según lo enuncia un proverbio árabe con sencillas palabras: “Nunca aconsejes en público” y lo complementaría con el proverbio alemán, que textualmente nos dice: “Nunca aconsejes, si no te lo piden”.

Estaríamos totalmente equivocados si nos atrevemos a pensar que nunca necesitaremos algún consejo, porque creemos que ya todo lo sabemos y no es así, porque de todos aprendemos y no se diga de las personas adultas, con experiencias de vida que nos ayudarán a redimensionar la nuestra. Hay que escuchar con atención a quien nos lleva un buen tramo de camino recorrido.

Muchas veces hay quienes nos dan consejos sin habérselos pedido y lo que es más, sin haber hablado o mencionado palabra alguna, porque sus consejos, quizás sin que ellos se dieran cuenta, nos los han dado con su ejemplo en su diario vivir, por la forma de comportarse ante los demás.

“Si alguien quiere enseñarte sabiduría mírale a la cara, si lo ves enorgullecido, déjalo, no hagas caso de sus enseñanzas, por más famoso que sea”, se enunciaba en un texto titulado Carta a mi hijo, pronunciado por Enrique Rambal.

Si alguna ocasión se tiene algo para aconsejar, no dudemos en hacerlo y hagámoslo pensando en que alguien saldrá favorecido por nuestras palabras, que podrán sensibilizar para una buena toma de decisiones. Bendiciones.