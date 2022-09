VICISITUDES | Cuán importante es convivir con nosotros mismos

En el mes de julio me enteré que un buen amigo mío se iba a jubilar después de treinta años de entrega y servicio docente con niños de primaria. En el mes de agosto lo contacté y le hice la pregunta obligada ¿a partir de cuándo te jubilas?, siendo esta pregunta el detonante para una breve charla que sostuvimos al respecto. Lo que verán entrecomillado son las respuestas que él me dio.

“Te comento que aún no me jubilo, pero no llevo prisa. Me dicen que a partir del uno de septiembre comenzaré a disfrutar de mi jubilación, de acuerdo con lo estipulado por los años que tuve de servicio”.

EL DÍA TREINTA Y UNO DE AGOSTO LE COMENTÉ QUE HABÍA LLEGADO LA HORA DE DISFRUTAR Y AGRADECER A DIOS POR SU ÚLTIMO DÍA OFICIAL DE LABORES, DESPUÉS DE TREINTA AÑOS DE ARDUO TRABAJO. “No cabe duda de que todo lo que empieza tiene un final. Hoy precisamente es el cierre de mis actividades educativas. Bendito sea Nuestro Buen Padre Dios por permitirme llegar a este momento. Hoy me toca despedirme de mis alumnos y me cuesta un poco de trabajo hacerlo, pues a pesar de que son tres días de actividades con ellos, nos hemos acoplado muy bien, pero el Señor pondrá las palabras adecuadas para hacerlo”.

EL DÍA UNO DE SEPTIEMBRE LE PREGUNTÉ QUÉ TAL LE ESTABA YENDO EN ESE SU PRIMER DÍA DE JUBILADO. “Me siento un poco raro de no estar corriendo para trasladarme al trabajo, y de no estar hablando con los niños y niñas, pero vamos a dar tiempo al tiempo para ver cómo funcionan las cosas. Considero que para acostumbrarse a la tranquilidad es sencillo, ya veremos”.

NO ES TAN SENCILLO, YA LO VERÁS. SE TE PUEDEN VENIR TIEMPOS COMPLICADOS POR TU RUTINA DE VIDA LABORAL DE TREINTA AÑOS. DE UNA VEZ TE DIGO QUE NO VA A SER FÁCIL, PERO SERÁ ALGO PASAJERO, MIENTRAS TE HABITÚAS A TUS NUEVAS RESPONSABILIDADES. YA DEJARÁS DE CORRER. “Gracias por el consejo, pues usted ya tiene experiencia, sabe los cambios que se me pueden presentar, pero estaré alerta y le pediré algunos consejos; soy un incipiente en esta nueva dinámica. Seguiré caminando hacia adelante”. “Ahora de jubilado, de verdad que en ciertos momentos del día podemos y debemos buscar un espacio para estar con nosotros mismos, saboreando el silencio y la tranquilidad, para que podamos soltar todos nuestros pensamientos, emociones y los retos de la energía acumulada a través del tiempo. El equilibrio logrado, aunado a las ganas de vivir, nos conducen invariablemente a vivenciar y disfrutar de la ansiada felicidad, que muchas veces nos quitaba el sueño. Ahora entendemos cuán importante es convivir en compañía absoluta con nuestra soledad”. ¡VAYA REFLEXIÓN ¡. SE VE QUE COMIENZAS A ESTAR EN OTRO MUNDO, AHORA COMO JUBILADO. ME DA GUSTO POR TI. Bendiciones. Mtro. Armando.