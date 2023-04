Ventajas de la Ley de 1997

Eliminación de la conservación de derechos, en la pensión de cesantía edad avanzada y vejez.

Uno de los grandes dolores de cabeza de los trabajadores que cotizaron en la Ley de 1973 es la conservación de derechos. Es común que un trabajador que cotizo muchos años y que por

alguna razón dejó de laborar con Seguro Social, al momento de solicitar su pensión le digan que no tiene derecho, aun y cuando tenga más de 500 semanas cotizadas y le indican que tiene que trabajar un año para recuperar su derecho a la pensión. En la Ley del Seguro Social de 1997 se elimina ese requisito, pues se quita la conservación de derechos en materia de pensión por edad.





Reconocimiento del derecho al servicio médico al cotizar 750 semanas





Si bien es importante tener derecho a una pensión al momento de retirarnos, para muchos lo es más contar con un servicio médico que lo proteja. Lamentablemente hay mucha gente que empezó a cotizar con Seguro Social bajo el esquema de la nueva ley, con una avanzada edad que le imposibilita poder juntar las mil semanas cotizadas para tener derecho a una pensión, sin embargo, la ley indica que si logran cotizar un mínimo de 750 semanas, tienen el derecho a tener el servicio médico tanto el titular como su cónyuge. Si éste es tu caso, entrega una copia de tu negativa de pensión Ley 97 a las oficinas de afiliación vigencia para que den de alta en el sistema tu derecho al servicio médico.





El tiempo cotizado se trasforma en dinero





Hasta antes de la reforma de la Ley del Seguro Social de 1997 se cotizaba bajo un sistema de reparto, eso quiere decir que todas las aportaciones tripartitas efectuadas a nuestro nombre, se concentraban en una cuenta mancomunada y de esa cuenta se iba financiando la pensión de los trabajadores que se iban pensionando, por tanto un trabajador generaba derechos, pero no recursos, es así que si al final un trabajador no tenía derecho a la pensión, éste no era retribuido económicamente por todo el tiempo que cotizo ante el seguro social.

A partir de la reforma se emigro a un sistema de capitalización individual, en donde cada trabajador ahorraría de manera individual los días cotizados ante el Seguro Social, así sus aportaciones pagadas a su nombre se concentrarían en una cuenta individual propiedad de cada trabajador y administrado por una Afore.





Si no tiene derecho a la pensión, le regresan el total de los recursos

cotizados





Todo el tiempo cotizado ante el Seguro Social se traduce en los recursos con los que cuenta el trabajador en su cuenta individual; si al momento de solicitar su pensión no reúne los requisitos para que se le otorgue una y se le niega, el trabajador tiene el derecho de disponer de todos los recursos que tenga en su cuenta individual en una sola exhibición e inclusive también de su fondo de vivienda, si nunca utilizo su crédito de Infonavit, esto sin entrar en conflicto de usar su derecho a los servicios médicos si cuenta con las 750 semanas.





