V I C I S I TU D E S

SENTIR CIUDADANO EN CONCLUSIÓN

¿Cómo andan las cosas con lo de la pandemia y la inseguridad?

PANDEMIA: Ya está más tranquilo, la gente ya no se cuida como antes y hay mucha en las calles sin cubre bocas, a pesar de que las autoridades han insistido en que deben seguir usándolo. INSEGURIDAD: Ésta sigue igual, y en ocasiones peor, porque siguen apareciendo muchos muertos en los alrededores de la ciudad, y la gente le teme más a la inseguridad que a la propia pandemia, porque dicen que la pandemia es cosa del pasado, pero que la inseguridad sigue vigente.

PANDEMIA: Las cosas de la pandemia han bajado muchísimo, y es cierto que mucha gente ya no le hace tanto caso, pues andan por las calles y en fiestas como si nada hubiera pasado. INSEGURIDAD: Ésta sí está crítica, y más para las personas que andan metidas en cosas que no deben y que salen mucho por la madrugada, porque ahí es donde está el peligro.

PANDEMIA: La pandemia parece que ya pasó, pues las personas en las calles, en los eventos culturales y en las fiestas particulares ya no andan cubriéndose la cara; ya se sienten más seguros, aunque nos han dicho que no bajemos la guardia, no hacemos mucho caso. INSEGURIDAD: Con la inseguridad es lo contrario, pues por donde quiera se escucha que han matado a gente o que han encontrado cuerpos en ciertas zonas de la ciudad y en los arroyos. Pero las personas se encomiendan a Dios, y adelante pues tienen que salir a trabajar, a la escuela, tratando de hacer sus cosas cotidianas.

PANDEMIA: Gracias a Dios todo está mejor. La pandemia se ha calmado, pero claro que seguimos cuidándonos nosotros y a nuestros familiares adultos con mayor razón. INSEGURIDAD: Sobre la inseguridad, gracias a Dios, las cosas están en calma.

PANDEMIA: Lo de la pandemia ya ha estado pasando, pues la vacunación dio confianza a la gente para salir más de casa, comenzar a socializar, pero también se ha descuidado la sociedad por el uso del cubre bocas, pues ya somos contados los que lo traemos puestos. INSEGURIDAD: Lo de la inseguridad no ha bajado nada, y aunque hay momentos en que se calma, hay días que es todo lo contrario, pues aparecen personas muertas, algunas mutiladas y eso hace que la gente no esté tranquila. No se sabe cómo actuar.

PANDEMIA: Las personas siguen confusas, pues la información sigue causando incertidumbre. INSEGURIDAD: Aquí también hay datos que no coinciden, pues igual que con la pandemia, unos dicen una cosa y otros aseguran que se ocultan las cifras reales. El Señor nos bendiga a todos por igual. Mtro. Armando.