V I C I S I T U D E S | HACER LO QUE SE AMA Y SER FELIZ

El pasado lunes cinco de septiembre, me comenta mi hija, que le han avisado que su Tío Pepe acababa de fallecer. Al preguntarle cómo lo supo, me comenta que fue Rayito, hija de Pepe, la que le acaba de notificar. Él ya tenía algunos años tratándose de sus dolencias, de esas que cobran factura con el paso de los tiempos, y que son inevitables, porque es parte de la vida de un adulto mayor, y de todo ser humano. Horas más tarde, me mandan un mensaje que textualmente dice: “Tu Pepón, ya está descansando”.

Siempre que muere una persona, es triste pensar lo que está pasando en casa con su familia. Cuando muere un amigo nos causa dolor, pesar porque se nos adelantó. Pero cuando muere un familiar cercano siempre se presenta un momento de preguntas, que son difíciles de contestar. Los recuerdos y la nostalgia hacen su aparición, porque vienen a nuestra mente aquellos momentos que nos tocó vivir a su lado. En este caso, no ha sido la excepción para un servidor, pues ha partido el Tío Pepe, un hermano de mi papá, que llegó a vivir con nosotros cuando estaba soltero. Ya de grandes, cuando Pepe visitaba a mi papá le llegaba a decir: “Ya llegué Apá”. O cuando llegaba a la casa siempre preguntaba: “¿Dónde está mi Apá? Y cuando mi padre lo escuchaba, se carcajeaba, y Pepe hacía lo mismo.

Cuando me entero de su partida, vinieron a mi mente muchas imágenes, palabras, frases, recuerdos, que me hicieron hacer una retrospección, de las vivencias que compartimos juntos. Una fotografía en donde él está agarrado con sus piernas de una trabe y me tiene tomado de sus manos, dando la impresión de que yo lo estoy cargando a él. Otra en donde está cuidándome cuando ando en un triciclo. Recordando cuando mi papá se enojaba conmigo y me mandaba “castigado”, al cuarto de Pepe. Ayudándole a Pepe a servir a los clientes en un bar que tuvo mi papá hace ya casi cincuenta años.

Mi Tío Pepe fue orgullosamente un CARTERO DE LOS BUENOS, de esos que siempre las amas de casas lo esperaban con ansias por las buenas noticias que podría traerles, ya sea de sus esposos o de sus hijos, pero en algunas ocasiones también era, sin proponérselo, portador de noticias no tan agradables, pero él llegaba siempre con una sonrisa en su rostro, tocando el famoso silbato clásico de los carteros para que lo recibieran. Su carácter alegre, optimista le valía para reconocer el trabajo que amaba, utilizando siempre su bicicleta para llegar hasta lugares inhóspitos y hasta peligrosos, pero no dejaba de entregar la correspondencia, a quien tanto la esperaba. “Mi Cartero Valín”, le decía yo de cariño cuando me lo encontraba en la calle, siempre con su franca sonrisa y buen humor. Mi Tío Pepe siempre hizo lo que amaba y se le veía feliz al hacerlo. Descanse en paz Don José Hernández Conejo. En una ocasión Facundo Cabral llegó a decir: “Se puede discutir todo con los seres humanos, pero no se discute ninguna decisión de Dios”. Dios lo tenga en su Santa Gloria. Bendiciones. Mtro. Armando.