V I C I S I T U D E S | ¿En dónde estamos?

Qué dificil situación estamos viviendo hoy en día en relación con el trato a los demás, porque da la impresión de que todo se confunde para pensar que se puede hacer lo que quiera uno, echando abajo todos los principios morales, educativos y formativos que se gestaron en casa, si es que en algún momento así se hizo. Lo que voy a comentar son simples hechos ciudadanos donde se ven inmiscuidos el reglamento de tránsito y la baja educación de algunos ciudadanos.

El cometer una infracción al reglamento de vialidad, no tiene ningún efecto secundario, al menos, en los zonas populares, donde obviamente la ausencia de los agentes de tránsito es evidente, porque sólo se concentran donde se puedan ver.

Quiero establecer que no voy a hablar sobre la infracción al reglamento sino de las actitudes de quienes lo infringen. Me olvidaré de las fechas pero las ubico dentro del mes de agosto, porque las cuatro se dieron en él.

PRIMERO: Un conductor de un coche va manejando por el lado que le corresponde. Espejea y observa que para donde se va a dirigir no viene nada que le impida dar una vuelta hacia la izquierda. El punto está que cuando menos se lo espera se le aparece un motociclista que lleva un acompañante.

Un poco más y los golpea, pero sus reflejos le evitan verse en un problema más fuerte, sin embargo, los que van en la moto se detienen a la altura de la ventanilla y comienzan a insultarlo, y, más aún a retarlo a golpes. El conductor hace caso omiso y sigue su camino.

SEGUNDO: Otro motociclista que circula por una de las calles principales, lo viene haciendo en sentido contrario, y por media calle. El conductor de un coche que circula correctamente se encuentra con el motociclista. Éste ni se inmuta, pero si le echa la moto al del vehículo. El conductor para evitarse problemas se hace a un lado, pero no deja de llevarse un recordatorio hacia su mamá. Fue insultado por el motociclista, sin deberla.

TERCERO: Dos conductores de auto se encuentran en un semáforo, uno atrás del otro. Llega el momento de avanzar pero el de adelante no lo hace porque está distraído. Al de atrás se le ocurre tocarle el claxon y eso fue suficiente para que el primero le mentara la madre y lo in incitara a que se bajaran a pelear. El segundo guardó la cordura no sin antes llevarse un mal sabor de boca por tanta agresividad recibida.

CUARTO: Un motociclista circula por una avenida con demasiado tráfico, pero se le ocurre conducir por una de las banquetas sin precaución y sin bajar su velocidad. En ese momento un ciudadano que vive por esa calle necesita abrir la puerta de su cochera para sacar su auto.

Lo abre hacia afuera sin imaginarse o pensar que un motociclista transitara por ella, ocasionando, como se podrán imaginar, que el motociclista se estampara en el portón. El conductor de la moto se para muy indignado insultando a quien abría la puerta. Se hacen de palabras y casi llegan a los golpes.

Mis estimados lectores quienes cometieron faltas indignas fueron los que insultaron, agredieron y provocaron a aquéllos que hacían bien las cosas. Ahora todo el mundo puede provocar, insultar, agredir, porque creen tener la razón a pesar de estar equivocados. ¿Educación? ¿En dónde estamos?. Bendiciones. Mtrto. Armando.