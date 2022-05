V I C I S I T U D E S

ÁNGELES TERRENALES PREDILECTOS

Difícil es no escribir sobre ellas, porque siempre se tiene un espacio en la mente, en el corazón, en el interior de nuestras vidas para poder agradecer, apreciar y reconocer, todo, absolutamente todo lo que han hecho por nosotros, sus hijos, hombres y mujeres.

Tuve un diálogo con unos de mis tíos, tres meses más joven que yo, Ricardo. Se dio a través de una fotografía que le compartí de una hermosa y jovial dama. Lo primero que me dice es: “Linda muchacha ¿quién es?. No estaba hermosa mi hermana. Yo tengo la fotografía que tú me diste, y está igualita”. Simplemente le contesté: “No, no está hermosa, ¡ESTÁ HERMOSÍSIMA!”. Y ahí quedó este breve intercambio de palabras. La Bella Dama, es mi Señora Madre, mi MAMÁ COCO. Mi tío, el hermano menor de mi Señora Madre. El recuerdo prevalece en nuestro corazón; y dentro de ese pequeño diálogo estuvo ella, presente en el Día de las Madres.

Hay muchas mujeres que han tenido la dicha de ser mamás, y otras que están en la espera de serlo, porque así lo están deseando y tal vez pensando o soñando en poder tener esa bendición. Hay quienes han intentado ser mamás, y han trabajado duro para serlo, pero su embarazo no se ha dado, o que si llegaron a embarazarse su bebé no se logró. Muchas mujeres, desde que su menstruación se ha modificado un poco, se percatan de que van a ser mamás, pero también se da lo contrario, aquellas que jamás se imaginaron que estaban esperando un bebé, pero lo están. Hay quienes quieren ser mamás y simplemente no pueden serlo biológicamente, pero no se vencen y luchan por tener a su hijo o hija, tomando la decisión de poder adoptar, aunque no hayan tenido a su bebé en su pancita. Lo importante ES SER MAMÁ.

Miguel Antonio, el Tío Abuelo, me comparte lo siguiente: “Nuestro Gran Dios se encuentra muy contento, alegre y satisfecho de su OBRA MAESTRA, de su gran creación: LA MAMÁ. Son sus PEQUEÑOS ÁNGELES TERRENALES PREDILECTOS, a quienes fue encomendada una excelsa misión: “Dar la vida, felicidad y amor a quienes les rodean; todo ello a cambio de su abnegación, paciencia, comprensión, y, sobre todo, SACRIFICIO, es decir, entregar su vida entera para el crecimiento y realización de sus seres amados. Que nuestra Buena Madre María y nuestro Buen Padre Dios les colmen de grandes bendiciones.

Comencé con una fotografía y termino con otra donde aparecen cuatro generaciones, cuatro hermosas y bendecidas mujeres: Mi suegra, mi esposa, mi hija y mi nieta. Me queda claro que el ejemplo para SER MAMÁ, para SER MADRE, se tiene en casa, en presencia de nuestra Buena Madre María. Ella las ha bendecido a cada una desde el momento en que fueron concebidas. Mayo es el Mes de María, el mes donde celebramos de forma especial a quien Dios nos dio para amarla y respetarla: NUESTRA MAMÁ. Mtro. Armando. Bendiciones.