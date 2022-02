V I C I S I T U D E S

AGUA, AGUA, AGUA

El mes pasado publiqué una colaboración relacionada con el cuidado del agua y de las dificultades que enfrentamos cuando este vital líquido nos falta, y pensaría uno que cada vez nos preocupamos más por racionarla, pero no es así, al menos en la gran mayoría. Quizá estemos esperando a que el agua se termine para poder tomar conciencia de la falta que nos hace para nuestras necesidades, para nuestra supervivencia, y para no dejar este mundo al garete.

Las generaciones jóvenes, las actuales, tienen más información de lo que puede estar pasando en nuestro mundo, y nos pueden llegar a responsabilizar de lo que les estamos dejando, sin embargo, hay que observar que tanto las generaciones más longevas y las actuales, no todos por supuesto, pero no cuidan el agua, quizá porque no han sufrido esta carencia.

Los que llevamos años en el oficio hemos aprendido que un maestro, un sacerdote y un médico deben ser cien por ciento observadores, y esto es muy entendible porque los tres trabajamos con la más preciado que puede existir en el mundo, el ser humano, la persona, y que nuestras enseñanzas, siguen siendo, quiéranlo o no, más escuchadas en relación con otras profesiones.

Pues bien, comento lo siguiente: dos jóvenes, uno casi adolescente y otro ya más madurito, tuvieron la imprudencia de estar lavando su vehículo, o el de sus padres, afuera de sus casas, en barrios, de los denominados populares. Está bien que se pongan a hacer algo, que se ocupen, pero lo incomprensible es que ambos estaban utilizando una manguera para lavarlos, y, lo que es peor, el “más adulto” de los dos, aún y cuando no la estaba usando, dejaba la manguera en el suelo, tirándose tan preciado líquido.

Son generaciones nuevas, pero siguen adoptando modelos anteriores. Por otro rumbo de la ciudad, en una zona un poco más acomodada, me encontré con que un señor, no muy grande, como de unos cuarenta y tantos años, estaba lavando su cochera y su acera, banquetas y calle, con una manguera a todo lo que daba, con un tiradero de agua, que dolía por como lo estaba haciendo, sin ningún miramiento, sin pena ni gloria.

Los tres, y que fueron los que me tocó observar en un recorrido ordinario, no han vivido en carne propia, pienso yo, la ausencia de ese vital líquido en sus vidas. Quizá están esperando experimentarlo para no desperdiciarla tanto, y darse cuenta de cuánto la necesitan.

Y me voy a lo opuesto, a aquellos seres vivos que requerían agua, sabedores que sin ella no pueden vivir, y que al beberla volverán a la vida. Un hombre vagabundo parado afuera de una farmacia esperando que alguien le diese algo para comer. Uno de los clientes le ofreció leche, pan y una botella de agua, y lo primero que tomó fue EL AGUA, y se veía que se estaba deleitando, saboreando esa necesidad de hidratarse.

Dos cachorros, que, al servirles comida y agua, lo primero que deciden tomar, y velozmente, fue EL AGUA, dejando para lo último sus sabrosas croquetas. AGUA, AGUA, AGUA, fue lo primero que hicieron estos tres seres vivos. No sé que pueda pasar el día en que en verdad no la tengamos; sólo lo imagino. Dios nos bendiga. Mtro. Armando