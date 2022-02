V I C I S I T U D E S

ES NUESTRO Y NO SE CONSUME COMO DEBERÍA

Hay un proverbio árabe que enuncia: “El que tiene la salud tiene esperanza, y el que tiene esperanza es dueño de todo”. Creo que una de las cosas principales que pedimos al Creador de nuestras vidas y del mundo entero, es que nos dé la salud, que nos la conserve, y, en lo particular, que me permita trabajar por ella. “Teniendo salud, lo tenemos todo”, es una expresión que cotidianamente escuchamos cuando nos encontramos con algún camarada, y preguntamos cómo andamos.

Los que nos dedicamos a la docencia nos vemos inmersos en una serie de alteraciones de la salud, por aquello del estrés, las tensiones del trabajo, y las exigencias de éste, y padecemos, según lo supe en su momento, de problemas del aparato digestivo. Un amigo mío, que es gastroenterólogo, cuando fui a consultarlo hace ya algunas décadas, y según lo que estábamos platicando, me dijo tranquilamente: “Lo que pasa es que ustedes los maestros tienen tantas enfermedades como alumnos tienen en las aulas”, pero las principales son las referentes al aparato digestivo, porque todo comienza alterando su estómago y sus intestinos.

Hay que cuidar lo que comemos para no dañar tanto nuestro aparato digestivo y uno de esos auxiliares lo es, ni más ni menos que una de las plantas típicas de nuestro suelo, y que llegamos a consumir, pero no como deberíamos porque quizá no conocemos sus bondades, y más para nosotros los docentes. Me refiero al tradicional NOPAL, mismo que en otros países, sobre todo asiáticos, lo cultivan, lo cuidan y lo consumen por sus innumerables bondades.

Es muy nutritivo, de buen sabor y cuenta con aportaciones medicinales que la hacen única en el mundo, y lo podemos comer cocinándolo como queramos porque tiene una extensa variedad de recetas para prepararse. Hay que escuchar para conocer; hay que leer para saber, y hay que comer para comprobar.

Sus frutos los conocemos tradicionalmente como tunas, y al igual que las pencas contienen muchísima agua, además de minerales, fibra y vitaminas, sin dejar de considerar su abundante clorofila. Por la gran cantidad de fibra y agua que contiene, como medicina naturista, nos damos cuenta que combate la obesidad, de forma preventiva evita el cáncer de colón, tan en boga hoy en día, y es ideal para el control de la diabetes, sobre todo cuando se toma en ayunas, licuándose sólo, con piña o con limón

Como contiene mucha agua, ésta ayuda a mantenernos hidratados. Es buenísimo para la gastritis y para las enfermedades de los intestinos y del colón. Evita la osteoporosis por el calcio \u0009que contiene, al igual que evita las enfermedades del hígado. Así que maestros y ciudadanía en general, a comer el nopal y a disfrutar de sus bondades. La solución la tenemos, sólo hay que ponerla en práctica. “La primera riqueza es la salud”. Emerson. Mtro. Armando. El Señor los bendiga.